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قصف إيراني على كردستان العراق (فرانس برس)
قصف إيراني على كردستان العراق (أرشيفية-فرانس برس)

إيران تنذر العراق.." أغلقوا مقرات المسلحين بكردستان في سبتمبر"

دبي- العربية.نت
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فيما يعد هذا الملف الحساس أكثر ما يزعجها بعلاقتها مع كردستان العراق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن السلطات العراقية وافقت على غلق مقرات المعارضين الإيرانيين الأكراد في الإقليم

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الإثنين، أن بلاده اتفقت مع بغداد على نزع سلاح المسلحين في كردستان وإغلاق مقارهم العسكرية.

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اتفاق أمني

كما أشار إلى أنه إذا لم يُنفذ الاتفاق في تاريخ 19 سبتمبر، فستقوم بلاده بمسؤولياتها تجاه ما سماها "الجماعات الإرهابية في كردستان".

وكانت طهران وقعت مع بغداد في مارس الماضي 2023، اتفاقاً أمنياً ، شدد على ألا تكون الأراضي العراقية مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة، أو منطلقاً لاستهداف جيرانها. كما شدد على ضروة عدم المساس بالسيادة العراقية.

قصف إيراني على كردستان العراق (فرانس برس)
قصف إيراني على كردستان العراق (فرانس برس)

أتى ذلك، بعد أن شنت إيران على مدى السنوات الماضية عدة ضربات على مواقع في إقليم كردستان، قالت إنها تأوي جماعات كردية معارضة

إذ تصنّف السلطات الإيرانية عدة أحزاب كردية معارضة تتمركز في الشمال العراقي كحزب الحياة الحرة لكردستان، والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وحزب كوملة، بالـ "إرهابية".

كما تتهمها بالدفع نحو انفصال المناطق الكردية عن البلاد.

في حين تتهم تلك الأحزاب إيران بانتهاج سياسة تمييزية ضد الأكراد.

ويعود تموضعها في العراق إلى عام 1980، حيث انتقلت إلى الشمال خلال الحرب العراقية الإيرانية.

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