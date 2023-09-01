"تعبان يا بهيجة".. آخر صورة للشاعر كريم العراقي

"تعبان يا بهيجة.. عطشان يا بهيجة".. لعل تلك الكلمات للشاعر العراقي الراحل كريم العراقي، انطبقت على حاله لسنوات مضت قبل أن يرحل.

فعلى مدى أربعة أعوام صارع الرجل الستيني مرض السرطان، دون أن تفارق الابتسامة وجهه.

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و"أكثر من 90 جرعة كيمياوي، وما يزيد عن 25 عملية جراحية، لم تجهض عزيمة أبو ضفاف"، حسب ما أكده نائب رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي في بغداد، عبدالرزاق الربيعي.

بعد أربع سنوات من الصراع مع المرض وأكثر من ٩٠ جرعة كيمياوي ومايزيد عن ٢٥ عملية جراحية، فعلها " أبو ضفاف" وانتقل للضفّة الأخرى.

" تعبان يابهيجة

عطشان يابهيجة"

تغمّدك الله بواسع رحمته

الصورة١: في الشارقة٢٠١٩، وكان على موعد في الصباح التالي لتلقي الكيمياوي الأول.

الصورة ٢: آخر صورة… pic.twitter.com/cI9uoYlbG0 — عبدالرزاق الربيعي (@razaq61) September 1, 2023

ونشر الربيعي صورتين للراحل على حسابه في تويتر، شارحاً أن الأولى التقطت في الشارقة سنة 2019، أما الثانية فكانت قبل توجهه لتلقي علاجه الكيمياوي الأخير.

لم يكسرها المرض

لكن المفارقة أن "كريم عودة" وهو اسمه الأصلي، بدا وكأن ابتسامته لم تتغير، ولم يكسرها المرض.

وكانت نقابة الفنانين العراقيين أعلنت بوقت سابق، اليوم الجمعة، وفاة أشهر كتّاب القصيدة الشعبية الغنائية العراقية، خارج البلاد عن عمر ناهز 68 عاما متأثرا بإصابته بمرض عضال، فيما نعته باقة كبيرة من الكتاب والفنانين والمثقفين العراقيين والعرب عامة.

واشتهر العراقي بتأليف كلمات المئات من الأغاني، حيث تعاون مع كبار المطربين، أمثال حسين نعمة وسعدون جابر ورضا الخياط.

" اليوم حزين قاتمٌ ومؤلم ، نودع صديقًا عزيزًا وشاعرًا موهوبًا وإنسانا في زمن تغيب فيه الإنسانية. اليوم نودّع كريم العراقي .

كريم الإنسان والمبدع ، الفنان بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. كانت أوقاتنا معًا وهو على سرير المرض وخلال أيام الصحة أوقات ستظل في قلبي إلى الأبد.



كريم لم… pic.twitter.com/M1fbIucT7a — Naseer Shamma - نصير شمّه (@NaseerShamma) September 1, 2023

كما شكل ثنائيا ناجحا مع كاظم الساهر الذي ألف له نحو 70 أغنية.

إلى ذلك، كتب الراحل الذي عُرف بقربه من الطبقة الفقيرة، قصائد وطنية عديدة انتشرت خصوصاً في فترة الحصار الاقتصادي على العراق في تسعينات القرن الماضي. ومن أبرز تلك الأغنيات الوطنية التي ألّفها إلى جانب "الشمس شمسي" بصوت الملحن الغنائي العراقي جعفر الخفاف، "عراق الكرامة" بصوت المغنية المغربية سميرة سعيد.

كذلك اشتُهر بقصائده الحماسية الموجهة إلى المقاتلين العراقيين إبان الحرب العراقية - الإيرانية،

كما يُعد العراقي الذي بدأ مسيرته الفنية بكتابة أغاني الأطفال مطلع السبعينات، واحداً من أهم كتّاب أدب الأطفال في العراق في مجال السيناريو والقصص والمسرحيات المخصصة للأطفال. وفي رصيده أيضاً عدد من الدواوين والألبومات الصوتية.

ولد في بغداد عام 1955، وحصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد، ثم عمل معلما في مدارس العاصمة لعدة سنوات.

أما أشهر قصائده فلا تزال دون منازع "الشمس شمسي والعراق عراقي/ ما غير الدخلاء من أخلاقي/ داس الطغاة على جميع سنابلي زمان فتفجر الإبداع من أعماقي/ أجريت في الصخر العقيم جداولا وحملت نور الله في أحداقي/ ألأنا منذ فجر الأرض ألبس خوذتي ووصيتي الفقراء فوق نطاقي".