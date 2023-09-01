كريم العراقي.. رفيق صفه يروي كيف غير اسمه

بعدما وافته المنية فجر اليوم الجمعة، كشف الباحث والكاتب العراقي رشيد الخيون قصة تغيير اسم الشاعر الراحل كريم العراقي وكتب منشوراً وصف فيه البدايات وفترة الثانوية.
September 1, 2023
فقد أوضح الخيون في تعليق على فيسبوك فترة انتقاله إلى بغداد لإكمال الثانوية العامة بين عامي 1970 و1971، حيث التقى كريم عودة، وكان حينها لم يبدأ بعد بنشر شعره الشعبي إلا أنه كان شغوفاً على حد وصفه.
وعن البدايات أوضح كيف كان يحمل له قصائد الشاعر مجيد جاسم خيون حين عودته من إجازته المدرسية، حيث كان الأخير من أوائل شعراء القصيدة.
القصيدة الأولى
إلى ذلك وبعد العام الدراسي نفسه كتب كريم قصيدته الأولى وقرر إرسالها إلى مجلة "المزمار" الخاصة بالأطفال، مشيراً إلى أنه أخذ حينها رأي أصدقائه حول الاسم الذي ستوقع به القصيدة. فهل هو كريم المعماري، أم اسم العشيرة، فطُرح أن يكون كريم العراقي.
وأوضح الكاتب الخيّون أنه منذ تلك اللحظة أصبح اسمه كريم العراقي واشتهر بعدها بسنتين بقصيدة "بهيجة يا بهيجة" قرأها في نادي التعارف حيث قُدم خلالها بكريم العراقي واستمر باستخدام هذا الاسم مستقبلاً.
وفاة العراقي
يذكر أن العراقي توفي اليوم بعد معاناة مع مرض السرطان في أحد مستشفيات أبو ظبي، وفق ما أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية في العراق، عارف الساعدي على صفحته الرسمية في "فيسبوك".
وكان الشاعر الذي كتب للعديد من المطربين البارزين، من ضمنهم كاظم الساهر، أصيب بمرض السرطان منذ أكثر من عام وخضع إلى أكثر من عملية جراحية، كما أنه كان يتلقى بين الحين والآخر جرعات من العلاج الكيماوي.
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