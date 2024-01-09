في مياه العراق.. 5 زوارق إيرانية تعترض سفينة تجارية

على وقع التصعيد الإقليمي جراء الحرب المستمرة في قطاع غزة مذ 3 أشهر، شهدت المياه الإقليمية العراقية حادثاً بحرياً.

فقد كشفت مصادر العربية/الحدث، اليوم الثلاثاء، أن إيران احتجزت سفينة تجارية ترفع علم تنزانيا داخل المياه العراقية

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كما أوضحت أن 5 زوارق حربية إيرانية اعترضت السفينة عند دخولها المياه العراقية، وتم رفع العلم الإيراني عليها.

فيما لم تتضح تفاصيل أخرى عن هذا الحادث، الذي قد يعود إلى لغط أو تداخل في المياه الاقليمية للبلدين. لاسيما أن بعض القوارب العراقية سبق أن تعرضت في الماضي لإطلاق من الجانب الإيراني في مياه الخليج.

وقت حساس

يأتي هذا الحادث في وقت حساس إقليمياً، لاسيما مع تزايد الهجمات التي استهدفت خلال الفترة الماضية السفن التجارية في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي اليمينة المدعومة إيرانياً.

فقد تعرضت مسارات الشحن في هذا الممر البحري المهم عالمياً، منذ تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي (2023)، إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، إلى عشرات الهجمات أو محاولة الهجوم عبر مسيرات أو صواريخ أطلقت من قبل الحوثيين في اليمن.

فيما وجهت أصابع الاتهام الدولية إلى إيران التي نفت أي مسؤولية لها عن تلك الهجمات، معتبرة أن الحوثيين كما غيرهم من الفصائل المسلحة في عدد من البلدان تتخذ قراراتها بنفسها، في إشارة بطيبيعة الحال إلى المجموعات المسلحة في العراق وسوريا، فضلاً عن حزب الله في لبنان.