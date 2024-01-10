اعتراض هجوم بمسيرات استهدف قاعدة أميركية في أربيل

أفادت مصادر أمنية عراقية للعربية، اليوم الأربعاء، بأن منظومة الدفاع الجوي للتحالف الدولي اعترضت طائرتين مسيرتين مفخختين حاولتا استهداف القاعدة العسكرية التي تضم قوات أميركية قرب مطار أربيل.

كانت فصائل عراقية قد أعلنت الجمعة عن استهدافها قاعدة حرير عن طريق المسيرات.

مقتل أبو تقوى

وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، تنفيذ ضربة عسكرية في العراق وصفتها بـ"الدفاعية"، استهدفت فيها القائد في "حركة النجباء" مشتاق طالب السعيدي، معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبي، الملقب بـ "أبو تقوى".

"تأهب"

والقوات الأميركية والدولية المتمركزة في العراق وعبر الحدود في سوريا في حالة تأهب قصوى وسط عشرات الهجمات على قواعدها منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وشهد العراق وسوريا مؤخراً هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأميركي، وذلك بطائرات مسيرة مسلحة وبأسلحة أرض-أرض، وزاد عدد هذه الهجمات بعد اغتيال قيادي في حركة النجباء الموالية لإيران.

أكثر من 100 هجوم

ومنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، تعرض الجيش الأميركي بالفعل لأكثر من 100 هجوم على الأقل في العراق وسوريا عبر مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة.