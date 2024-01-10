قرب مطار أربيل.. التحالف يحبط هجوم مسيرات على قاعدة أميركية

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أن أنظمة دفاعية أسقطت طائرات مسيرة، اليوم الأربعاء، فوق مطار أربيل في شمال العراق، حيث تتمركز قوات أميركية ودولية أخرى.

فيما أفاد مراسل "العربية/الحدث" أن التحالف الدولي أحبط هجوم مسيّرات على القاعدة الأميركية قرب مطار أربيل.

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ولم يتضح ما إذا كانت هناك إصابات أو أضرار في البنية التحتية نتيجة الهجوم.

قاعدتان أميركيتان في سوريا والعراق

وفي وقت سابق اليوم، قالت فصائل عراقية مسلحة إنها استهدفت قاعدتين أميركيتين في سوريا والعراق، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وذكرت تلك الفصائل الموالية لإيران والمنضوية تحت ما يسمى بـ "المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت القاعدة الأميركية الواقعة قرب مطار أربيل في شمال العراق بالطيران المسير.

كما أضافت في حسابها على تليغرام أنها قصفت أيضاً القاعدة الأميركية في حقل كونيكو للغاز في شمال شرقي سوريا برشقة صاروخية.

ردا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة

وعادة ما تستهدف هذه الفصائل قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا، فيما تقول إنه رد على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

فمنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي (2023) تعرض الجيش الأميركي بالفعل لنحو 130 هجوماً في العراق وسوريا عبر مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة. إذ أعلن سابقاً المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن المنشآت الأميركية تعرضت لـ 127 هجوماً منذ بدء التصعيد في المنطقة، 52 في العراق و75 في سوريا.

ما دفع أميركا إلى الرد عبر ضرب عدد من تلك الفصائل المسلحة الموالية لإيران في البلدين، كان أهمها الضربة التي استهدفت مقراً لحركة النجباء شرق بغداد مطلع يناير (2024).

يذكر أن الولايات المتحدة تنشر 900 جندي في سوريا، و2500 جندي على الأراضي العراقية ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم داعش الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي في البلدين قبل هزيمته.