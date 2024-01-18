وزير خارجية العراق: إيران تصدر مشاكلها الداخلية للخارج

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، أنه بحث مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في دافوس ما أقدمت عليه إيران في العراق وباكستان.

"لديها مشاكل داخلية"

وأضاف ووزير الخارجية العراقي للعربية أن إيران لديها مشاكل داخلية وتحاول تصدير هجماتها للخارج، مؤكدا أن طهران لم تتطلب أو ترسل لنا أي قائمة لمطلوبين أمنياً.

وكان الوزير قد ندد في حوار مع "الشرق الأوسط" باعتداء إيران على أربيل، عاداً التصعيد "محاولة إيرانية لتصدير مشاكلها الداخلية".

"اتخذنا إجراءات للرد"

وقال حسين، الذي كان يتحدّث على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن بلاده اتّخذت إجراءات سياسية ودبلوماسية للرد على القصف الإيراني الذي أسقط 4 قتلى مدنيين في أربيل، مساء الاثنين الماضي، نافياً ادّعاءات طهران حول وجود "الموساد" الإسرائيلي على الأراضي العراقية.

"قواعد اشتباك بين الإيرانيين والإسرائيليين"

وربط كبير الدبلوماسية العراقية الهجوم على إقليم كردستان العراق بتصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب على خلفية الحرب في غزّة، مرجّحاً وجود "قواعد اشتباك بين الإيرانيين والإسرائيليين".

مسيرة تفاوضية

وعن رغبة بغداد في انسحاب القوات الأميركية الموجودة في القواعد العسكرية العراقية، قال حسين إن حكومته تسعى للوصول إلى "مسيرة تفاوضية" مع واشنطن، مؤكّداً أن "الأميركيين مستعدون للجلوس على طاولة المفاوضات، لكن في ظروف طبيعية".

وشهدت الأسابيع الماضية تصعيداً ضدّ مصالح أميركية في العراق، ردّت عليه واشنطن باستهداف مقرات فصائل عراقية مقرّبة من إيران.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد نفذ هجمات في إقليم كردستان العراقي، بدعوى استهداف "مقر تجسس للموساد" الإسرائيلي.