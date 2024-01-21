بصواريخ باليستية.. تفاصيل الهجوم على قاعدة عين الأسد بالعراق

بعد تعرض قاعدة عين الأسد غرب الأنبار في العراق، مجدداً لهجوم صاروخي، كشفت القيادة الوسطى الأميركية، تفاصيل الهجوم.

وقالت في بيان عبر منصة "إكس" إن مسلحين مدعومين من إيران أطلقوا عدة صواريخ باليستية في غرب العراق مستهدفة قاعدة الأسد الجوية.

كما بينت القيادة أن أنظمة الدفاع الجوي للقاعدة اعترضت معظم الصواريخ فيما سقط بعضها الآخر على القاعدة.

وأضافت "أصيب جندي عراقي واحد على الأقل"، فيما بينت أن تقييمات الأضرار مستمرة.

Iranian-backed Militants Attack Al-Assad Airbase, Iraq



At approximately 6:30 p.m. (Baghdad time) time Jan. 20, multiple ballistic missiles and rockets were launched by Iranian-backed militants in Western Iraq targeting al-Assad Airbase. Most of the missiles were intercepted by… pic.twitter.com/rYaNrRdRtu — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 20, 2024

وكان الجيش العراقي قال مساء اليوم إن جنديا عراقيا أصيب في هجوم بالصواريخ على قاعدة عين الأسد في حين ذكر مسؤول أميركي أن عسكريين أميركيين أصيبوا في الهجوم على القاعدة الجوية، التي تضم قوات أميركية.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول لوكالة الأنباء الرسمية أن عددا من الصواريخ سقطت قرب مقر اللواء 29 بالفرقة السابعة التابعة لقيادة عمليات الجزيرة بالقاعدة.

كما أضاف رسول أن القصف تسبب أيضا في أضرار بمقر اللواء، مشيرا إلى أن القاعدة بها مقرات عسكرية إضافة إلى معسكر تدريب عراقي.

أكثر من 20 صاروخاً

وفي وقت سابق، كشف مصدر أمني لـ العربية/الحدث أن هجوماً استهدف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية بأكثر من 20 صاروخاً.

كما قال مصدران أمنيان ومصدر حكومي إن مهاجمين أطلقوا عدة صواريخ على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية، وفق ما نقلت "رويترز".

أكثر من مئة هجوم

ومنذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد عشرة أيام على اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس تعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لأكثر من مئة هجوم بصواريخ وطائرات مسيّرة.

فقد أحصت واشنطن أكثر من 106 هجمات ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 تشرين أكتوبر، وفق حصيلة أفاد بها سابقا مسؤول عسكري أميركي.

وتبنّت معظم تلك الهجمات "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تعترض على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حماس.