حركة النجباء تتوعد: سنواصل هجماتنا على القوات الأميركية

رغم تعليق كتائب حزب الله العراقية لعملياتها، إثر التهديدات الأميركية بالرد على هجوم الأردن الذي أدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين، توعدت حركة النجباء العراقية بمواصلة هجماتها ضد القوات الأميركية.

وقال الأمين العام للحركة أكرم الكعبي، في بيان نشر على مواقع التواصل اليوم الجمعة، إن الفصائل المسلحة الأخرى مستمرة في عملياتها ضد القوات الأميركية.

كما شدد على أن أي استهداف أميركي "سيواجه برد مناسب"، مؤكدا أن الهجمات ستتواصل حتى إيقاف العمليات على غزة والانسحاب الأميركي من العراق". وأضاف قائلا "سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى".

كتائب حزب الله تعلق عملياتها

أتى ذلك، بعدما أعلنت كتائب حزب الله العراقية يوم الثلاثاء الماضي، تعليق عملياتها العسكرية والأمنية ضد القوات الأميركية "دفعا لإحراج الحكومة العراقية".

كما جاء إثر تأكيد البنتاغون أمس أنه سيرد على الهجوم الذي استهدف قواته في "البرج 22 " على الحدود الأردنية الاسبوع الماضي وأدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة أكثر من 40.

ومنذ 17 أكتوبر الماضي، أي بعد 10 أيام على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، تعرضت القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية في العراق وسوريا لأكثر من 160 هجوماً.

فيما نفذت القوات الأميركية أكثر من ضربة في البلدين على مقرات تلك المجموعات المسلحة، متوعدة بالمزيد إذا استمرت الهجمات.

بينما دأبت بغداد على التحذير من توسع الصراع في المنطقة جراء حرب غزة، التي تحركت إثرها عدة جبهات بدءا من جنوب لبنان حيث يتمركز حزب الله، مرورا بسوريا والعراق، وصولا إلى اليمن حيث شنت جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا أيضا عشرات الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر.