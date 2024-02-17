زوجة البغدادي: أصابه الغرور بعد خطبة الموصل الشهيرة

بعدما فجرت زوجته الأولى أسماء إبراهيم وابنته أميمة، الكثير من المفاجآت عن تفاصيل حياة زعيم داعش الأسبق أبو بكر البغدادي، وكواليس عمل التنظيم الذي بث الرعب لسنوات في سوريا والعراق، أطلت زوجته العراقية الأخرى نور إبراهيم لتميط اللثام عن المزيد.

فقد كشفت إبراهيم في مقابلة حصرية مع العربية/الحدث، اليوم السبت، كيف التقت البغدادي حين كان عمرها فقط 14 عاماً.

زوجة زعيم داعش الثالثة نور إبراهيم.. في أول ظهور إعلامي تكشف فيه عن علاقتها بخطبة #البغدادي" الشهيرة وأسرار زوجات وسبايا البغدادي في مقابلة خاصة وحصرية على #العربية.

السبت 14:30 بتوقيت غرينتش 17:30 بتوقيت السعودية pic.twitter.com/7umLejvnXF — العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 16, 2024

وأوضحت أن إبراهيم العواد، المكنى أبو بكر البغدادي، تزوجها فور إلقاء خطابه الشهير في الموصل العراقية، معلناً "دولة الخلافة" المزعومة عام 2015.

كما أشارت إلى أن الزعيم الداعشي أصابه الغرور بعد خطبته الشهيرة هذه.

خلافات مستعرة مع زوجته الحلبية

إلى ذلك، تطرقت نور إلى موضوع السبايا الأيزيديات اللواتي كن يعشن مع زوجات البغدادي الأربع في المنزل نفسه، ومحاولة هروبهن بعد انتقالهن لمنزل آخر، معربة عن حزنها تجاه هؤلاء الفتيات.

ولدى سؤالها عن حصول خلافات بين الزوجات الأربع، أكدت نور أن مشاكل كبيرة دبت مع زوجته الحلبية إلى أن فصل البغدادي زوجتيه الشيشانية والسورية في منزل مختلف.

كذلك أوضحت في المقابلة أن أسرة الزعيم الداعشي القتيل لم تكن تحظى بأي حماية شخصية خلال تنقلها من العراق إلى سوريا ثم إلى تركيا.

وأكدت ما قالته ابنته أميمة في مقابلتها السابقة لجهة محاولة هروبهن إلى تركيا، قبل أن يطلب البغدادي إعادة زوجتيه السورية والشيشانية إلى سوريا بينما بقيت نور وأسماء (العراقيتان) في تركيا.

يتواصل مع النساء ليلاً

وعن عدد الزيجات الكبير لقيادات التنظيم، رأت أن "الدولة الإسلامية المزعومة أصبحت عبارة عن دولة زواجات".

هذا وروت نور إبراهيم كيف كان يمضي البغدادي يومه في المنزل، مشيرة إلى أنه كان يبقى طوال النهار وحيداً في مكتبه الخاص، ولم يكن يتواصل مع نسائه إلا ليلاً.

وأشارت إلى أن الهواتف كانت ممنوعة تماما داخل بيت البغدادي.

يذكر أن زعيم التنظيم الذي سيطر على مساحات شاسعة في العراق وسوريا عام 2014، معلناً "خلافته" المزعومة حينها، وفارضاً قوانينه المتطرفة، كان قتل في أكتوبر 2019، بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية خاصة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأعلن حينها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن فرقة كوماندوس من القوات الأميركية رصدته ولاحقته، إلا أن الأخير فجر نفسه مع زوجتيه وابنه.

واندحر التنظيم عام 2017 حين أعلنت بغداد الانتصار عليه وهزيمته، إلا أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في بعض المناطق المتفرقة.