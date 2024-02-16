ابنة البغدادي: أبي طلب عودة زوجتيه الحلبية والشيشانية.. وتركنا

بعد مقابلة زوجته التي كشفت الكثير من الأسرار في حياة زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، التقت العربية ابنته في انفراد ثانٍ لتكتمل الصورة عن الرجل الذي روع العالم وامتدت سيطرة "دولته" المزعومة في مساحات واسعة من العراق وسوريا.

كيف كان "#البغدادي" يوزع وقته بين نسائه؟

ابنة أبو بكر البغدادي تجيب في #مقابلة_خاصة pic.twitter.com/x66ixkqAP4 — العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 16, 2024

فقد كشفت ابنة البغدادي أميمة عن أن والدها لم يخرج من منزله إلا نادرا، ويجلس "معنا ساعة واحدة في الليل".

"لم يرتدِ حزاما ناسفا"

وأضافت أنه لم يرتدِ حزاما ناسفا أبدا.

أما عن آخر لقاء مع والدها، فكررت ما قالته زوجته أنه كان في منطقة الشعفة قبل الانتقال إلى إدلب"، مشيرة إلى أن والدها أخفى عنهم الوجهة النهائية.

"طلب عودة زوجتيه"

ثم قالت إن البغدادي طلب عودة زوجتيه "الحلبية والشامية" من الطريق وأخيها يمان، وتساءلت "لا أعرف لماذا طلب عودتهم ولم يطلب عودتنا".

قرعة لمعاشرة زوجاته

وأضافت "والدي كان له زوجة محددة في الليل، أما النهار فكان مع الكل"، مؤكدة أنه "كان يعاشر زوجاته بالقرعة وكنت أسحب الأسماء ولم أسحب اسم أمي في القرعة أبدا".

وتابعت أنه تم القبض عليها ومن معها من قبل السلطات التركية خلال العودة إلى سوريا.

"هوس بالنساء"

وكانت أرملته كشفت في مقابلة أمس أن زعيم داعش الأسبق اتخذ أكثر من 10 سبايا من الإيزيديات، واصفة هوسه وأنصاره بالنساء، حتى تحولت "دولة الخلافة" المزعومة إلى دولة نساء.

يذكر أن زعيم التنظيم الذي بسط سلطته على مساحات شاسعة في العراق وسوريا عام 2014، معلناً "خلافته" المزعومة حينها، وفارضاً قوانينه المتطرفة، قتل في أكتوبر 2019، بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية خاصة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

واندحر التنظيم عام 2017، حين أعلنت بغداد الانتصار عليه وهزيمته، إلا أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في بعض المناطق المتفرقة.