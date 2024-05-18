مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سقراط خليل مسؤول التفخيخ بداعش وذراع البغدادي اليمنى

جوازه المزور أوقعه.. القبض على سقراط خليل مسؤول "التفخيخ" بداعش وذراع البغدادي اليمنى

سقراط خليل اليد اليمنى لزعيم داعش السابق: انضممت إلى الفرقة المسؤولة عن عمليات التفخيخ في داعش

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، إلقاء القبض على سقراط خليل، اليد اليمنى لزعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي بعد عودته من تركيا بجواز سفر مزور.

ونقل تلفزيون "رووداو" الكردي العراقي، الجمعة، عن مجلس أمن إقليم كردستان، إعلانه القبض على شخص وصفه بأنه "إرهابي كبير" كان قريبا من زعيم تنظيم داعش الأسبق.

وقال المجلس في بيان "تم القبض على المدعو سقراط خليل والمعروف باسم (عبدالله التفخيخ)"، مشيرا إلى أنه كان شخصا مقربا من البغدادي.

وأظهرت اعترافات سقراط خليل أنه عمل في مجال التفخيخ، وأسند إليه دور بارز في مهمة السيطرة على مدينة الموصل.

وسقط تنظيم داعش في العراق في 2017 على يد تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، بعد أكثر من ثلاث سنوات من إعلانه دولة للخلافة في العراق وسوريا بقيادة زعيمه أبو بكر البغدادي، الذي قتل لاحقا في 2019 في سوريا في ضربة أميركية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
لماذا تستميت إسرائيل للسيطرة على محور فيلادلفي؟ لماذا تستميت إسرائيل للسيطرة على محور فيلادلفي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط