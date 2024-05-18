جوازه المزور أوقعه.. القبض على سقراط خليل مسؤول "التفخيخ" بداعش وذراع البغدادي اليمنى
سقراط خليل اليد اليمنى لزعيم داعش السابق: انضممت إلى الفرقة المسؤولة عن عمليات التفخيخ في داعش
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، إلقاء القبض على سقراط خليل، اليد اليمنى لزعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي بعد عودته من تركيا بجواز سفر مزور.
ونقل تلفزيون "رووداو" الكردي العراقي، الجمعة، عن مجلس أمن إقليم كردستان، إعلانه القبض على شخص وصفه بأنه "إرهابي كبير" كان قريبا من زعيم تنظيم داعش الأسبق.
وقال المجلس في بيان "تم القبض على المدعو سقراط خليل والمعروف باسم (عبدالله التفخيخ)"، مشيرا إلى أنه كان شخصا مقربا من البغدادي.
وأظهرت اعترافات سقراط خليل أنه عمل في مجال التفخيخ، وأسند إليه دور بارز في مهمة السيطرة على مدينة الموصل.
وسقط تنظيم داعش في العراق في 2017 على يد تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، بعد أكثر من ثلاث سنوات من إعلانه دولة للخلافة في العراق وسوريا بقيادة زعيمه أبو بكر البغدادي، الذي قتل لاحقا في 2019 في سوريا في ضربة أميركية.
-
الدعم السريع: مستعدون لفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين من الفاشر
الأمم المتحدة تعلن تلقيها 12% فقط مما طلبته لتوفير مساعدات للسودان
السودان
-
ليبيا.. السلطات في بنغازي تحقق بواقعة "اختطاف" عضو بمجلس النواب
بيان لمكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية: "الأخبار المتداولة حول مقتل ابراهيم ...
ليبيا
-
مدفيديف: الناتو يريدنا أن نسيطر على كل أوكرانيا.. وزيلينسكي: نحتاج أنظمة دفاع جوي
الرئيس الأوكراني لفرانس برس: أوكرانيا ليس لديها سوى ربع الوسائل الدفاعية الجوية ...
العرب والعالم