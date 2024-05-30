انفجاران يستهدفان مقرين لمؤسستين أجنبيتين في بغداد

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أفاد مراسل "العربية/الحدث" في العاصمة العراقية بغداد، بوقوع انفجارين استهدفا مقرين لمؤسستين أجنبيتين في ساعة مبكرة اليوم الخميس.
وطال الانفجار الأول مقر شركة أميركية للمعدات الثقيلة في حي الجادرية، بينما الثاني وقع في مقر معهد بريطاني لتعليم اللغات في شارع فلسطين.
ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى في الحادثين.
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