العراق: قصف التحالف لمواقع أمنية تجاوز خطير وغير محسوب

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قال مسؤولون أميركيون لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة نفذت ضربة في العراق دفاعاً عن النفس، أمس الثلاثاء، وسط تصاعد التوتر بالمنطقة بعد غارة جوية إسرائيلية في بيروت قالت إسرائيل إنها قتلت أكبر قائد في حزب الله.

وقالت الشرطة العراقية ومصادر طبية، إن الضربة داخل قاعدة عسكرية جنوبي بغداد تستخدمها قوات الحشد الشعبي العراقية أسفرت عن مقتل أربعة أعضاء منها وإصابة أربعة آخرين.

وفي بيان صدر بعد الانفجارات، لم توجه قوات الحشد الشعبي أي اتهامات بشأن المسؤولية عنها.

وقال مسؤولون أميركيون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن الولايات المتحدة نفذت غارة جوية في المسيب بمحافظة بابل، لكنهم لم يقدموا مزيداً من التفاصيل بشأن الموقع.

وأضاف المسؤولون أن الضربة استهدفت مسلحين أشارت تقديرات الولايات المتحدة إلى أنهم يتطلعون إلى إطلاق طائرات مسيرة ويشكلون تهديداً للقوات الأميركية وقوات التحالف.

ولم يعلق المسؤولون على أي خسائر بشرية. وقال أحد المسؤولين "هذا الإجراء يؤكد التزام الولايات المتحدة بسلامة وأمن جنودنا".

من جهته، قال يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان، إن قوات التحالف الدولي أقدمت على "جريمة نكراء واعتداء سافر" بعد أن استهدفت مواقع تابعة للأجهزة الأمنية في شمال محافظة بابل.

وقال المتحدث إن الهجمات "تجاوزات خطيرة وغير محسوبة النتائج من شأنها أن تقوض، وبدرجة كبيرة، كل الجهود وآليات وسياقات العمل الأمني المشترك لمحاربة داعش في العراق وسوريا".

من جانبها، قالت مصادر أميركية وعراقية إن عدة صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم قوات تقودها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، دون تسجيل أضرار أو خسائر بشرية. وقال مسؤولون أميركيون إن القاعدة لم يصبها أي من الصواريخ.

وضربة الثلاثاء هي أول ضربة أميركية معروفة في العراق منذ فبراير/شباط، عندما شن الجيش الأميركي غارات جوية في العراق وسوريا ضد أكثر من 85 هدفاً مرتبطاً بالحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة يدعمها.

وتضم قوات الحشد الشعبي التي يبلغ تعدادها 150 ألفاً عدداً من الجماعات المسلحة العراقية شبه العسكرية المعتمدة من الدولة، وتهيمن عليها جماعات شديدة التسليح ومتمرسة في المعارك وموالية لإيران وترتبط بعلاقات وثيقة مع الحرس الثوري.

ويشهد العراق زيادة في الهجمات المتبادلة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول. وهو حليف نادر لكل من طهران وواشنطن، ويستضيف 2500 جندي أميركي، ولديه جماعات مسلحة مدعومة من إيران على صلة بقواته الأمنية.

وقالت مصادر عراقية إن العراق يريد أن تبدأ قوات التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة الانسحاب في سبتمبر/أيلول وإنهاء عمل التحالف رسمياً بحلول سبتمبر/أيلول 2025، مع احتمال بقاء بعض القوات الأميركية بصفة استشارية تم التفاوض بشأنها في الآونة الأخيرة.

وتتشابك القضية بشكل كبير مع الشأن السياسي، إذ تسعى فصائل سياسية عراقية متحالفة مع إيران بشكل أساسي إلى إظهار أنها تطرد مرة أخرى المحتل السابق للبلاد، بينما يريد مسؤولون أميركيون تجنب منح إيران وحلفائها الفوز.