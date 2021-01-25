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أول زيارة لمسؤول عسكري أميركي للسودان منذ رفعه من قائمة الإرهاب

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علما السودان والولايات المتحدة

أول زيارة لمسؤول عسكري أميركي للسودان منذ رفعه من قائمة الإرهاب

نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا سيلتقي البرهان وحمدوك إلى جانب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش

متابع الغاء المتابعة

الخرطوم – فرانس برس

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يصل مسؤول عسكري أميركي إلى الخرطوم، غداً الثلاثاء، في زيارة هي الأولى بعد رفع اسم السودان من "قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وجاء على موقع وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الاثنين: "يصل إلى البلاد غداً السفير أندرو يونغ نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا لشؤون الارتباط المدني العسكري في زيارة تستغرق يومين".

السفير أندرو يونغ
السفير أندرو يونغ

وأضافت "سونا" أن يونغ "سيتناول خلال لقاءاته بناء القدرات الأمنية والدفاعية وبحث تعزيز الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة".

ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الأميركي رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى جانب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش.

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وفي ديسمبر الماضي رفعت واشنطن الخرطوم من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" والتي أضيف السودان إليها عام 1993 بحجة علاقته مع تنظيمات متطرفة على رأسها القاعدة التي عاش زعيمها السابق ومؤسسها أسامه بن لادن في السودان خلال الفترة من 1992 إلى 1996.

ويأتي رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بعد الإطاحة في ابريل 2019، عقب احتجاجات شعبية، بعمر البشير الذي حكم البلاد بعدما وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري عام 1989.

وتتولى السلطة في السودان حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين لفترة انتقالية تجرى في نهايتها انتخابات عامة. وتسعى الحكومة الانتقالية لتقوية علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية.

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