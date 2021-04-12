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مجلس السيادة: لن نسمح لأي أحد بزعزعة السودان

عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية- فرانس برس)
عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - فرانس برس)

مجلس السيادة: لن نسمح لأي أحد بزعزعة السودان

مدينة الجنينة شهدت اشتباكات دامية خلفت 154 قتيلا و208 مصابين

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دبي - العربية.نت

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وجه مجلس السيادة السوداني، الاثنين، تحذيراً قوياً لأي جهة حزبية أو بؤر تتربص بالسودان وتسعى لزعزعة استقراره.

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وأكد عضو المجلس الفريق ركن ياسر العطا، قائلاً: "لن نسمح لأي جهة حزبية أو أي بؤر أن تتربص بالسودان أو تسعى لتدمير وزعزعة وحدته السياسية والأمنية"، في إشارة منه إلى الحزب الذي انسحب من تكتل قوى الحرية والتغيير المشارك في إدارة المرحلة الانتقالية قبل أشهر، وكذلك المسلحون الذين تسببوا في أحداث مدينة الجنينة الدموية.

"قدرة قواتنا كبيرة"

كما لفت في حديث لضباط وضباط صف وجنود المدفعية بولاية نهر النيل، إلى أن قدرة القوات المسلحة السودانية على حماية الأرض والمحافظة على أمن ووحدة البلاد ومكتسباتها من المتربصين بها كبيرة، مضيفاً أن الجيش يعمل على تحقيق خيارات الشعب السوداني لتنعم البلاد بالأمن والاستقرار، وفق تعبيره.

إلى ذلك، أشاد بتضحيات القوات المسلحة وما قدمته لرخاء البلاد وحماية أمنها وحدودها.

154 قتيلا و208 مصابين

الجدير ذكره أن مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بالسودان تشهد منذ مطلع الأسبوع الماضي اشتباكات دامية، خلفت 154 قتيلا و208 مصابين.

نازحون في دارفور (فرانس برس)
نازحون في دارفور (فرانس برس)

وكانت شرارة الأزمة قد انطلقت السبت الماضي، عندما قامت مجموعة قبلية بقتل شخصين وجرح آخر ينتمون لقبيلة المساليت.

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