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حاكم دارفور يدخل على الخط بجريمة الاغتصاب الجماعي التي هزت السودان

اغتصاب فتاة النيل الأزرق
صورة نشرتها مواقع سودانية للقطة من الفيديو الذي يوثّق الجريمة

حاكم دارفور يدخل على الخط بجريمة الاغتصاب الجماعي التي هزت السودان

ميني أركو مناوي رأى أن هذه الجريمة تأتي ضمن "سلسلة من الانتهاكات التي تتعرض لها نساء السودان خاصة في مناطق النزاعات"

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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شدد حاكم دارفور في السودان على ضرورة إنزال عقاب شديد بالرجال الذي اغتصبوا شابة جماعياً مؤخراً ووثقوا فعلتهم في فيديو.

وعلّق ميني أركو مناوي، رئيس "حركة جيش تحرير السودان" وحاكم دارفور المعيّن حديثاً، في تغريدة على حسابه في "تويتر" على ‏حادثة الاغتصاب الجماعي الموثقة بفيديو انتشر مؤخراً في السودان.

واعتبر مناوي أن هذه الجريمة تأتي ضمن "سلسلة من الانتهاكات التي تتعرض لها نساء السودان خاصة في مناطق النزاعات".

ميني أركو ميناوي
ميني أركو ميناوي

وتابع: "لكن الصدمة كبيرة هذه المرة إذ عمد الجناة توثيق جريمتهم البشعة، ضاربين بكل شيء عرض الحائط". وطالب بفرض "أقصى درجات العقوبة" على الجناة "عاجلاً وليس آجلاً".

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وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان قد شهدت ضجة كبيرة بعد تداول فيديو لاغتصاب فتاة سودانية في شهر رمضان.

وتعرضت الفتاة لاغتصاب وسط ضحكات عدد من الأشخاص. ويظهر الفيديو فتاة في منطقة معزولة ويحيط بها عدد من الأشخاص يتناوبون على اغتصابها وسط بكاء الفتاة.

وتصدر هاشتاغ #اغتصاب_فتاة_النيل_الأزرق أكثر الوسوم تفاعلاً في السودان. وبحسب ما تم نشره على مواقع التواصل، وقعت الجريمة في النيل الأزرق وبالضبط في نهار 17 رمضان.

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