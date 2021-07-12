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السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم العقل بملف سد النهضة

مريم الصادق المهدي
وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي
سد النهضة

السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم العقل بملف سد النهضة

مريم المهدي: مجلس السيادة والحكومة سيقرران بشأن استضافة مركز لوجيستي للبحرية الروسية

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

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قالت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، اليوم الاثنين، إن روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في ملف سد النهضة.

وفي سياق آخر صرحت مريم المهدي أن مجلس السيادة والحكومة سيقرران بشأن استضافة مركز لوجيستي للبحرية الروسية.

ووصلت مريم الصادق، أمس الأحد، إلى روسيا في زيارة رسمية تمتد ثلاثة أيام.

وستعقد خلال هذه الزيارة مباحثات مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، حول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية الملحة.

كما ستلتقي الوزيرة بأليكساندر كازلوف، وزير الموارد الطبيعية والبيئة، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.

تفاوض بلا توافق

يذكر أنه منذ العام 2011 تتفاوض دول المصب للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل السد الذي تعده أديس أبابا ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات، دون التوصل إلى توافق.

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وفي مارس 2015 وقع قادة الدول الثلاث في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ، إلا أن الخلافات استمرت، واستعرت مع بدء إثيوبيا هذا الشهر عملية الملء الثانية لخزان السد.

ففي حين ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد، تعتبره مصر تهديداً لها ولحصتها المائية، لاسيما أن نهر النيل يؤمن نحو 97% من مياه الري والشرب في البلاد، فيما تعتبره الخرطوم خطرا على سدودها أيضا.

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