.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السودان: 14 قتيلاً وإصابة عسكريين في قتال قبلي بغرب كردفان

اشتباكات في السودان
من اشتباكات سابقة في السودان

السودان: 14 قتيلاً وإصابة عسكريين في قتال قبلي بغرب كردفان

مدير المكتب التنفيذي لوالي الولاية الصادق آدم المأمون للعربية: الاشتباكات تجددت بسبب نزاع حول الأراضي

متابع الغاء المتابعة

دبي _ قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

تجددت الاشتباكات القبلية بولاية غرب كردفان غربي السودان مرة أخرى مخلفة 14 قتيلاً من قبيلتي الحمر والمسيرية.

وقال مدير المكتب التنفيذي لوالي الولاية الصادق آدم المأمون للعربية والحدث، إن الاشتباكات تجددت بسبب نزاع حول الأراضي، وأودت بحياة 14 شخصاً من الطرفين مع إصابة جنود يتبعون للجيش والدعم السريع بعد تدخل القوات الأمنية للفصل بين القبيلتين، مؤكدا نجاحها في احتواء الموقف وتوقف القتال.

ليبيا.. اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الميليشيات في طرابلس المغرب العربي الأزمة الليبية ليبيا.. اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الميليشيات في طرابلس

وأكد المأمون أن القوات الأمنية ستقوم بتمشيط مناطق الأحداث بشكل كامل لجمع السلاح وتوقيف المتفلتين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن.. الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن..
بعد أزمة مدوية مع حلا شيحة.. تامر حسني يعلن تحقيق أعلى إيرادات بتاريخ السينما بعد أزمة مدوية مع حلا شيحة.. تامر حسني يعلن تحقيق أعلى إيرادات بتاريخ السينما
الأكثر قراءة
كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات! كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات!
خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط
لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير
أهلي جدة يعلن تعاقده مع لاعب ليدز أهلي جدة يعلن تعاقده مع لاعب ليدز
هذه شروط السفر إلى الكويت مطلع أغسطس هذه شروط السفر إلى الكويت مطلع أغسطس
منظمة الصحة: موجة وبائية رابعة من كورونا تضرب 15 دولة    منظمة الصحة: موجة وبائية رابعة من كورونا تضرب 15 دولة   
قبل أن تذهب
عرض أردوغان لترميم العلاقات مع واشنطن
عرض أردوغان لترميم العلاقات مع واشنطن
اكتشف المزيد