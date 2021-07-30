السودان: 14 قتيلاً وإصابة عسكريين في قتال قبلي بغرب كردفان

تجددت الاشتباكات القبلية بولاية غرب كردفان غربي السودان مرة أخرى مخلفة 14 قتيلاً من قبيلتي الحمر والمسيرية.

وقال مدير المكتب التنفيذي لوالي الولاية الصادق آدم المأمون للعربية والحدث، إن الاشتباكات تجددت بسبب نزاع حول الأراضي، وأودت بحياة 14 شخصاً من الطرفين مع إصابة جنود يتبعون للجيش والدعم السريع بعد تدخل القوات الأمنية للفصل بين القبيلتين، مؤكدا نجاحها في احتواء الموقف وتوقف القتال.

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وأكد المأمون أن القوات الأمنية ستقوم بتمشيط مناطق الأحداث بشكل كامل لجمع السلاح وتوقيف المتفلتين.