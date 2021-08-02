السودان: منسوب النيل في الخرطوم يقترب جدا من الفيضان

بعد إكمال إثيوبيا للملء الثاني من سد النهضة قبل أيام، قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية اليوم الاثنين إن مستوى مياه النيل في العاصمة الخرطوم سيصل إلى منسوب الفيضان غدا.

ونقلت الوزارة عن البيان اليومي للجنة الفيضان قولها إن الخرطوم سجلت 16.32 متر، وغدا يصل لمنسوب الفيضان 16.5 متر.

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وأضاف البيان الذي نشرته الوزارة في الصفحة الرسمية على فيسبوك أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية بلغ 538 مليون متر مكعب، ومن المتوقع ثبات الإيراد خلال الثلاثة أيام القادمة عند حوالي 600 مليون متر مكعب.

كما حذر جميع القطاعات من أن المياه سترتفع بمتوسط 15-25 سنتيمترا، وأن على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة.

ويشهد السودان فيضانات وسيولا عاتية عادة في كل موسم خريف، تؤدي إلى إتلاف ملايين المنازل وتدمير وسائل سبل كسب العيش، بسبب ضعف البنية التحتية.