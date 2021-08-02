.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السودان: منسوب النيل في الخرطوم يقترب جدا من الفيضان

نهر النيل من الخرطوم (فرانس برس)
نهر النيل من الخرطوم (فرانس برس)

السودان: منسوب النيل في الخرطوم يقترب جدا من الفيضان

وزارة الري السودانية: الخرطوم ستشهد غدا وصول النيل لمستوى الفيضان

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد إكمال إثيوبيا للملء الثاني من سد النهضة قبل أيام، قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية اليوم الاثنين إن مستوى مياه النيل في العاصمة الخرطوم سيصل إلى منسوب الفيضان غدا.

الصحة العالمية: كورونا يتحور وينتشر بوتيرة أسرع وأعنف فيروس كورونا الصحة العالمية: كورونا يتحور وينتشر بوتيرة أسرع وأعنف

ونقلت الوزارة عن البيان اليومي للجنة الفيضان قولها إن الخرطوم سجلت 16.32 متر، وغدا يصل لمنسوب الفيضان 16.5 متر.

وأضاف البيان الذي نشرته الوزارة في الصفحة الرسمية على فيسبوك أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية بلغ 538 مليون متر مكعب، ومن المتوقع ثبات الإيراد خلال الثلاثة أيام القادمة عند حوالي 600 مليون متر مكعب.

كما حذر جميع القطاعات من أن المياه سترتفع بمتوسط 15-25 سنتيمترا، وأن على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة.

ويشهد السودان فيضانات وسيولا عاتية عادة في كل موسم خريف، تؤدي إلى إتلاف ملايين المنازل وتدمير وسائل سبل كسب العيش، بسبب ضعف البنية التحتية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون
خروج محطة الفضاء الدولية عن مسارها.. ماذا فعل روسيان؟ خروج محطة الفضاء الدولية عن مسارها.. ماذا فعل روسيان؟
الأكثر قراءة
هذه المهن يعمل بها السعوديون فقط اعتباراً من اليوم هذه المهن يعمل بها السعوديون فقط اعتباراً من اليوم
السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط
السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم
10 آلاف جنيه.. تغريم عمرو أديب بتهمة قذف محمد رمضان 10 آلاف جنيه.. تغريم عمرو أديب بتهمة قذف محمد رمضان
اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت
تطورات مفاجئة بحالة دلال عبد العزيز تطورات مفاجئة بحالة دلال عبد العزيز
قبل أن تذهب
محلل أمني أميركي يكشف أسرارا مثيرة حول عملية مقتل أسامة بن لادن
محلل أمني أميركي يكشف أسرارا مثيرة حول عملية مقتل أسامة بن لادن
اكتشف المزيد