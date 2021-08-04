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بلينكن وحمدوك اتفقا على تشجيع الأطراف في تيغراي على وقف النار

أنتوني بلينكن (أرشيفية من رويترز)

بلينكن وحمدوك اتفقا على تشجيع الأطراف في تيغراي على وقف النار

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

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قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك اليوم الأربعاء عن الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي واتفقا على دفع الأطراف صوب مفاوضات تقود إلى وقف إطلاق النار هناك.

وأضاف نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن المسؤولين ناقشا "اتساع نطاق المواجهة المسلحة في إقليمي أمهرة وعفر الإثيوبيين والوضع الإنساني المتدهور في إقليم تيغراي وما يتردد عن دخول القوات الإريترية مجددا إلى إثيوبيا مما يؤثر على الاستقرار في المنطقة".

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يذكر أن مفوض اللجنة الوطنية لإدارة درء الكوارث الإثيوبية متكو كاس، كان قد قال أمس الثلاثاء إن بعض الغربيين ومؤسساتهم يضغطون علينا من أجل فتح ممر عبر غرب تغراي مرورا بالحدود السودانية لتقديم المساعدة لمن يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في إقليم تغراي .

وبحسب متكو يتم الآن تقديم المساعدات للمحتاجين من شعب إقليم تغراي من قبل الحكومة الفيدرالية عبر معبر إقليم عفار بشرق البلاد.

وقال متكو في لقاء له مع صحيفة اديس زيمن الإثيوبية ،إن جبهة تحرير تغراي تقوم بأعمال عدائية ضد إقليمي أمهرة وعفار في تحدٍ لوقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة من طرف واحد، واستولت على أكثر من 170 مركبة تحمل المساعدات الإنسانية إلى الشعب في إقليم تغراي.

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