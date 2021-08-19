قتلى جراء السيول في إثيوبيا.. والنيل يفيض في السودان

مقتربا من المستوى القياسي، ارتفع منسوب نهر النيل في السودان عند محطة الخرطوم إلى 17.09 متر، وهو مستوى يقل 57 سنتيمترا فقط عن أعلى المستويات المسجلة. حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أمس الأحد.

بينما سجلت محطة عطبرة 16.05 متر، أي ما يقل عن أعلى منسوب مسجل بنحو 59 سنتيمترا، فيما سجلت محطة شندي 17.85 متر، أقل من أعلى منسوب بـ59 سنتيمترا.

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بدورها، أوضحت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري السودانية أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية، بلغ 600 مليون متر مكعب، وبلغ إيراد نهر عطبرة 373 مليون متر مكعب و130 مليون متر مكعب للنيل الأبيض.

تحذيرات في السودان

إلى هذا، حثت اللجنة المواطنين السودانيين في كل القطاعات بـ"أخذ التحوطات والتدابير اللازمة، استعداداً لمواجهة أية حالة طوارئ في ظل ارتفاع مناسيب الأنهار".

من جهة أخرى، أعلنت إثيوبيا مقتل 7 أشخاص في العاصمة أديس أبابا، جراء الفيضانات المفاجئة التي حطمت الرقم القياسي الثلاثاء الماضي.

إخلاء منازل وإجلاء مواطنين

وقال مفوض لجنة مكافحة الحرائق والطوارئ والإنقاذ في أديس أبابا، إن سكان سولومون فيسيها أخلوا منازلهم وإن المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن السيول الغزيرة بعد ظهر الثلاثاء، تسببت في فيضانات مفاجئة والتي نتج عنها خسائر في الأرواح والممتلكات في عدة أحياء بالعاصمة أديس أبابا.