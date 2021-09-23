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رويترز: سلطات السودان صادرت جميع أصول حماس على أراضيها

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حماس (رويترز)
حماس (رويترز)
غزة و حماس

رويترز: سلطات السودان صادرت جميع أصول حماس على أراضيها

رويترز: أصول حماس في السودان تضمنت فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراض وصرافات

دبي _ العربية.نت

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أفادت وكالة رويترز اليوم الخميس، أن السلطات السودانية تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضيها.

وأضافت الوكالة أن أصول وممتلكات حماس في السودان شكلت لعقود موردا هاما لنشاطها .

وتضمنت أصول حماس في السودان وفق المصر فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراض وصرافات.

وأكدت رويترز أن السودان أوقف كل عمليات تحويل الأموال لحماس وحسابات شركات وأفراد يعملون لصالحها.

يذكر أن مجلس السيادة في السودان كان قد كشف بحر الأسبوع عن تفاصيل مهمة عن محاولة انقلاب فاشلة.

وقال المجلس في بيان مساء الثلاثاء إن محاولة الانقلاب قادها اللواء عبدالباقي الحسن عثمان (بكراوي) ومعه 22 ضابطاً برتب مختلفة، وعدد من ضباط الصف والجنود.

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الاستيلاء على السلطة

من جهته، أكد وزير الدفاع، ياسين إبراهيم ياسين، أن التحريات والتحقيقات الأولية للمحاولة الانقلابية أشارت إلى أن الهدف منها كان الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الحالي للفترة الانتقالية.

وقال ياسين في تصريح صحافي الثلاثاء إنه تم القبض على كل المشاركين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، لافتاً إلى أنه جاري استكمال استجواب هذه المجموعة لتبيان التفاصيل.

كما أوضح أنه تم إجهاض المحاولة الانقلابية بزمن وجيز، دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

إلى ذلك أضاف أن القوات النظامية ماضية في شراكتها مع قوى الثورة للانتقال الديمقراطي.

جاءت هذه التصريحات بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع برئاسة، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مساء الثلاثاء بغرض استعراض الموقف الأمني في البلاد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

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