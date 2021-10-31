مستشار البرهان: لن نسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية

قال الطاهر أبو هاجة مستشار قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن القوات المسلحة هي "الأكثر حرصاً على مدنية الدولة في السودان، مضيفاً: "نعمل لأجل الدولة المدنية فعلاً وعملاً وصولاً للانتخابات".

وأكد أبو هاجة في مقابلة مع قناة "الحدث" اليوم الأحد، أن "التغيير الذي حدث في 25 أكتوبر يُعتبر مرحلة فاصلة في السودان".

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وتابع: "لن يُسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندات خاصة. من يريد العبث بالمرحلة الانتقالية في السودان عليه البحث عن بيئة أخرى".

وشدد مستشار البرهان قائلاً: "لن نسمح لأي جهة بتحقيق أجندة سياسية ضيقة لا تستوعب الأهداف الوطنية".

وأضاف أوب هاجة: "نحتاج لأحزاب جادة في السودان تهيئ نفسها للانتخابات"، كما اعتبر أن المظاهرات التي خرجت أمس السبت في السودان كانت "تعبيرا متاحا دستوراً وقانوناً".

يأتي هذا بينما عاد الهدوء الحذر لأغلب شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد، وذلك بعيد تظاهرات حاشدة السبت في مدن عدة دعا إليها تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير فضلا عن نقابات.

وكانت لجنة أطباء السودان أفادت بمقتل 3 أشخاص بالرصاص في أم درمان، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وهو ما نفته السلطات السودانية التي أكدت إصابة 12 عسكريا في الاحتجاجات.

وكانت الشرطة السودانية قد نفت إطلاق أي رصاص حي على المتظاهرين، السبت، بينما أفاد مستشار قائد الجيش السوداني أن بعض المصابين من العسكريين حالتهم خطيرة.