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السودان.. المكون العسكري يرفض استقبال مبعوث الاتحاد الإفريقي

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السودان

السودان.. المكون العسكري يرفض استقبال مبعوث الاتحاد الإفريقي

قادة الجيش أبلغوا الاتحاد الإفريقي"أن السودان قادر على حل مشاكله بنفسه"

دبي - قناة العربية

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قالت مصادر العربية والحدث إن وفداً من الاتحاد الإفريقي كان من المفترض أن يصل، الخميس، إلى الخرطوم، لكن زيارته تأجلت بعد تلقي رد في وقتٍ متأخر من المكون العسكري، جاء فيه "أن السودان قادر على حل مشاكله بنفسه".

ونقلت وسائل إعلام بداية الأسبوع الماضي، عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، قراره بإرسال مبعوث إلى السودان في المستقبل القريب لتشجيع جميع الأطراف على التوصل بشكل عاجل إلى حل سياسي لهذه الأزمة الجديدة في البلاد.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن محمد الحسن ولد لباد، مبعوث موسى فكي، كان من المقرر أن يصل الخرطوم، الخميس، للقاء أطراف الأزمة في السودان، إلا أن رد المكون العسكري ألغى الزيارة مؤقتاً.

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وأشارت مصادر العربية والحدث إلى أن المكون العسكري اعتبر وساطة الاتحاد الإفريقي غير مجدية، خاصةً بعد أن بادر الاتحاد بتجميد عضوية السودان في 27 أكتوبر، بعد يومين من القرارات التي اتخذها القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، والتي اعتبرها الاتحاد الإفريقي غير دستورية.

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