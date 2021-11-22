.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عقب اتفاق البرهان وحمدوك.. إطلاق سراح معتقلين بارزين

  • الخط
حمدوك والبرهان خلال مراسم توقيع الاتفاق السياسي في الخرطوم (فرانس برس)
حمدوك والبرهان خلال مراسم توقيع الاتفاق السياسي في الخرطوم (فرانس برس)
السودان

عقب اتفاق البرهان وحمدوك.. إطلاق سراح معتقلين بارزين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد توقيع الاتفاق السياسي في السودان، بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء العائد لمنصبه عبدالله حمدوك، أفرجت السلطات فجر الاثنين عن 4 سياسيين بارزين.

إلى هذا، أفادت مراسلة "العربية" و"الحدث" في الخرطوم بأن السلطات أطلقت سراح زعيم حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال مستشار حمدوك السابق ياسر عرمان، ورئيس حزب البعث السوداني علي السنهوري، وصديق الصادق المهدي من حزب الأمة.

إسرائيل تحذر العالم من تهديد خطر لو حصلت إيران على نووي إيران إسرائيل تحذر العالم من تهديد خطر لو حصلت إيران على نووي

وكان القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، قد شهد الأحد، مراسم التوقيع على اتفاق سياسي بين حمدوك، والبرهان، بحضور نائب رئيس المجلس حمدان دقلو، الملقب بحميدتي.

رفع القيود عن حمدوك

أتى ذلك، بعد أن تليت بنود الاتفاق، الذي نص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن إلغاء قرار قائد الجيش إعفاء رئيس الحكومة.

كما نص على الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

أول صورة تجمع بين حمدوك والبرهان وحميدتي
أول صورة تجمع بين حمدوك والبرهان وحميدتي

وكان رئيس الحكومة وصل في وقت سابق، اليوم إلى القصر الجمهوري، بعد أن رفعت القوات المسلحة القيود عن تحركاته، عقب الاتفاق الذي جرى أمس بين الطرفين ونص على عودته إلى رئاسة الحكومة.

في حين عرض التلفزيون الرسمي السوداني فيديو للتحضير لمراسم توقيع الاتفاق، مظهراً قاعة تعج بالحضور السياسي والإعلامي.

بينما نشر مجلس السيادة صورة على قناته على تليغرام تجمع البرهان وحمدوك، بالإضافة إلى حميدتي.

مواد الاتفاق

يذكر أن مسودة الاتفاق شملت إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والعمل على بناء جيش قومي موحد، فضلاً عن إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.

حمدوك
حمدوك

كذلك شددت على ضرورة البدء في حوار بين كافة القوى السياسية، لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

ونصت أيضا على تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، فضلاً عن ضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها.

يذكر أنه منذ إعلان الجيش يوم 25 أكتوبر الماضي (2021) فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة والمجلس السيادي السابق، توالت الدعوات الدولية والإقليمية من أجل إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، والشراكة بين المكون العسكري والمدني، اللذين أدارا الحكم في البلاد منذ العام 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هربت من أمها وأغضبت هربت من أمها وأغضبت "الزعيم".. ما لا تعرفه عن سهير البابلي
وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي
الأكثر قراءة
وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي
علق بصحراء سعودية ليومين.. فيديو لسوداني علق بصحراء سعودية ليومين.. فيديو لسوداني "يا مرحباً بالفزعة"
أزمة تضرب سوق القهوة عالمياً.. فلنستعد لسعر باهظ ومذاق سيئ! أزمة تضرب سوق القهوة عالمياً.. فلنستعد لسعر باهظ ومذاق سيئ!
بيغ رامي إلى شهر العسل مع زوجة جديدة.. والقديمة مصدومة بيغ رامي إلى شهر العسل مع زوجة جديدة.. والقديمة مصدومة
أصالة نصري تخرج عن صمتها وتعلق على وفاة زهير رمضان أصالة نصري تخرج عن صمتها وتعلق على وفاة زهير رمضان
هربت من أمها وأغضبت هربت من أمها وأغضبت "الزعيم".. ما لا تعرفه عن سهير البابلي
قبل أن تذهب
شركة روسية تصنع أكبر وأقوى كاسحات جليد في العالم
شركة روسية تصنع أكبر وأقوى كاسحات جليد في العالم
اكتشف المزيد