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حمدوك للعربية: الاتفاق السياسي تم على أساس حقن دماء السودانيين

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(FILES) In this file photo taken on August 15, 2021, Sudan's Prime Minister Abdalla Hamdok holds a press conference at the Council of Ministers in the capital Khartoum. Sudan's top general Abdel Fattah al-Burhan and Hamdok have reached a deal for the latter's return and the release the civilian leadership detained since last month's military coup, mediators said on November 21. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP) / NO USE AFTER DECEMBER 21, 2021 12:21:58 GMT
رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك
السودان

حمدوك للعربية: الاتفاق السياسي تم على أساس حقن دماء السودانيين

رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك شدد على أن "الأولوية الآن هي لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين"

العربية.نت

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قال رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك اليوم الثلاثاء في مقابلة مع قناة "العربية" إن الاتفاق السياسي الأخير مع الجيش "تم على أساس حقن دماء السودانيين والحفاظ على المكتسبات".

واعتبر حمدوك أن "لا بديل عن الحوار في السودان والعمل من أجل الوصول للانتخابات"، مؤكداً أن "الانتخابات ستفتح الطريق لترسيخ الديمقراطية في السودان".

وشدد حمدوك على أنه لا يفكر بكسب الشعبية بل يفكّر "في مصلحة الشعب السوداني".

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كما شرح أن "قوى الحرية والتغيير في السودان ستبقى فاعلة"، مضيفاً أن "تجمع المهنيين قاد الثورة في السودان بكل احترافية".

ورأى أن "الأولوية الآن هي لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.. وسيتم ذلك قريباً"، معبراً عن دعمه لـ"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بلا استثناء".

في سياق آخر، أعرب حمدوك عن حرصه على "الالتزام بكل الاتفاقيات المتعلقة بسلام جوبا"، كما قال: "سنركز على إيجاد الحلول للملفات الداخلية في السودان.. القضايا في السودان أصبحت معقدة أكثر مما كانت عليه".

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وعاد وشدد على أن "الاستحقاق الأساسي في المرحلة الانتقالية هو الانتخابات"، مضيفاً: "نسعى لتشكيل حكومة سودانية من كفاءات وطنية مستقلة".

وفي الشق الاقتصادي، أوضح رئيس الحكومة أن "تقديم العالم مساعدات للسودان مرتبط بإنجازنا في التحول الديمقراطي".

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