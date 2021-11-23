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مجلس السيادة السوداني يبحث استكمال هياكل مؤسسات "الانتقال"

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Sudan's top army general Abdel Fattah al-Burhan holds a press conference at the General Command of the Armed Forces in Khartoum on October 26, 2021. (AFP)
رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان (أرشيفية)
السودان

مجلس السيادة السوداني يبحث استكمال هياكل مؤسسات "الانتقال"

تناول المجلس الأحداث التي وقعت يومي 13 و17 من نوفمبر بغرض الوصول إلى الحقائق بأسرع وقت

العربية.نت

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عقد مجلس السيادة الانتقالي في السودان اجتماعاً دورياً اليوم الثلاثاء بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وأوضحت الدكتورة سلمى عبد الجبار المبارك، الناطقة الرسمية باسم المجلس، في تصريح صحفي أن الاجتماع "تناول عدداً من القضايا المتعلقة باستكمال هياكل مؤسسات الفترة الانتقالية فيما يتعلق بالمنظومة القضائية والنيابة العامة وقيام المجالس التي تضطلع بالمهام القانونية العليا".

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توقيع الاتفاق السياسي بين عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان في الخرطوم الاثنين

وقالت المبارك إن الاجتماع "حث على الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها ضمن اتفاق جوبا لسلام السودان".

وأضافت بأن "المجلس تناول الأحداث التي وقعت يومي 13 و17 من نوفمبر الجاري بغرض الوصول إلى الحقائق بأعجل ما يكون ومعرفة المتسببين في حالات القتل والإصابات وإثارة العنف".

من الاحتجاجات في الخرطوم في 17 نوفمبر
من الاحتجاجات في الخرطوم في 17 نوفمبر

في سياق آخر، أبانت مبارك بأن "الاجتماع تطرق للوضع الصحي بالبلاد فيما يتصل بأوضاع المستشفيات بالولايات وضرورة تفعيل الاحتياطات والتدابير الصحية التي تحد من عودة كوفيد-19".

وأعلنت عن تكليف عضو مجلس السيادة الانتقالي البروفيسور طبيب عبد الباقي عبد القادر بالإشراف ورئاسة لجنة الطوارئ الصحية.

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يأتي هذا بعدما أُعيد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك إلى منصبه وأُلغي قرار إعفائه بموجب اتفاق سياسي وقّعه مع البرهان في القصر الجمهوري بالخرطوم الاثنين.

وقد أفرجت السلطات السودانية عن بعض السياسيين الذين كان تم توقيفهم الشهر الماضي منذ إعلان البرهان حل مؤسسات الحكم الانتقالي في 25 أكتوبر الماضي.

ومنذ 25 أكتوبر تندلع بين الحين والأخرى مظاهرات في السودان، كانت أعنفها الأربعاء 17 أكتوبر حيث شهدت، بحسب نقابة الأطباء، مقتل 16 شخصاً.

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