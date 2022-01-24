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تظاهرة مرتقبة بالسودان.. وحزب الأمة يطالب أعضاءه بـ"التصعيد"

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Sudanese protesters take to the streets of the capital Khartoum as they rally against the October 2021 military coup, on January 13, 2022. The demonstrations which converged from several parts of Khartoum came only days after the United Nations launched a bid to facilitate talks between Sudanese factions.
من مظاهرة سابقة خرجت في الخرطوم هذا الشهر (أرشيفية)
السودان

تظاهرة مرتقبة بالسودان.. وحزب الأمة يطالب أعضاءه بـ"التصعيد"

حزب الأمة القومي دعا القوات الأمنية لحماية المواكب السلمية.. وطالب البرهان بالتنحي

العربية.نت

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أعلن حزب الأمة القومي السوداني، اليوم الاثنين، أنه قرر المشاركة بكثافة في التظاهرات "لإنهاء الحكم الحالي" في البلاد.

وعقب اجتماع استمر 5 ساعات، دعا الحزب أعضاءه إلى "التصعيد ودعم المواكب السلمية" والمشاركة في تظاهرات اليوم.

كما دعا حزب الأمة القومي القوات الأمنية "لحماية المواكب السلمية والامتناع عن استخدام العنف". وطالب "كافة الأجهزة العدلية والمؤسسات النظامية أن تدافع عن الشرعية الدستورية والعدالة".

وطالب الحزب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالتنحي، مضيفاً: "سنسلّمه مذكرة بذلك في موكب قريباً".

رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان

وأخيراً أكد حزب الأمة القومى أن "الوصول لرؤية مشتركة ببن قوى الثورة بات وشيكاً".

وتستمر اليوم الاثنين في السودان التظاهرات المعلنة لشهر يناير حيث أعلنت لجان مقاومة بولاية الخرطوم تسيير تظاهرات جديدة إلى القصر الرئاسي.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

من مظاهرة سابقة خرجت في الخرطوم هذا الشهر (أرشيفية)
من مظاهرة سابقة خرجت في الخرطوم هذا الشهر (أرشيفية)
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وتتواصل بوتيرة شبه يومية مظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، رفضاً لإجراءات البرهان وللمطالبة بحكم مدني كامل. وسقط في المظاهرات 73 قتيلاً منذ أن بدأت في 25 أكتوبر الماضي، بحسب لجنة أطباء السودان.

وكانت الفترة الانتقالية قد بدأت في السودان في أغسطس 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة في 2020 اتفاق سلام.

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