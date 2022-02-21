السودان.. إطلاق سراح 36 متظاهرا من سجن سوبا بالخرطوم
لجنة محامي الطوارئ" أكدت أنه لم يتم إطلاق سراح جميع المتظاهرين العتقلين الذين يتجاوز عددهم الـ200 شخص
قالت "لجنة محامي الطوارئ" في السودان اليوم الاثنين إن السلطات أطلقت سراح 36 متظاهراً من سجن سوبا في العاصمة الخرطوم.
وأضافت اللجنة عبر صفحتها على "فيسبوك" أنه تم ترحيل المفرج عنهم إلى أقسام شرطة "بعد اعتقال دام لأسابيع للبعض دون توجيه أي اتهام"، حسب اللجنة.
غير أنها أشارت إلى أنه لم يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين ولم يتم تحويلهم جميعاً إلى الأقسام، موضحة أن عدد المعتقلين من المتظاهرين يتجاوز 200 شخص.
هذا وقُتل سوداني أمس الأحد بالرصاص خلال تصدي الأمن لتظاهرات في الخرطوم.
وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية أنه فيما كان الآلاف يتظاهرون في الخرطوم، أصابت رصاصة رجلاً عمره 51 وأردته، محصية سقوط 82 قتيلاً منذ 25 أكتوبر الماضي.
في سياق آخر، يزور خبير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أداما دينغ السودان حتى الخميس.
وأعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة فولكر بيرتس عبر تويتر الأحد أنه التقى أداما دينغ "في مستهل زيارته الرسمية الأولى" الى السودان.
وقال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان هذا الأسبوع "سيجتمع دينغ مع مسؤولين كبار في الحكومة السودانية، وممثلين لمنظمات المجتمع المدني، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ورؤساء وكالات الأمم المتحدة، ودبلوماسيين".
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