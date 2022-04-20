حميدتي: الأوضاع في السودان تتجه إلى الخلف

أكد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الأربعاء، أن الأمور في بلاده تتجه إلى الخلف، مؤكدا أن السودان يمر بمرحلة صعبة بها كراهية وعنصرية.

كما أضاف أن السياسيين يمارسون الغش وغير صادقين مع السودانيين.

مادة اعلانية

ويوم الأحد، نفى نائب رئيس مجلس السيادة، وجود معتقلين سياسيين ببلاده، لكنه أشار لوجود موقوفين على ذمة قضايا.

وقال "هناك متهمون ينبغي أن تستكمل إجراءاتهم وفقاً للقانون، ويجب تحقيق العدالة وتنفيذ حكم القانون على كل مدان وإطلاق سراح من لم تثبت في حقه أي جريمة".

"نستعجل السير في إجراءات الفصل"

وأضاف "الحكم أساسه العدل ونحن لا نتدخل في قضية أمام القضاء، ولكن فقط نستعجل السير في إجراءات الفصل فيها".

كما شدد نائب رئيس مجلس السيادة على أن جميع من في السجون ينبغي أن يتمعتوا بكامل حقوقهم المتمثلة في مقابلة محاميهم وعائلاتهم.

اتهامات للقوى السياسية

أيضا، اتهم حميدتي بعض القوى السياسية بمحاولة تمرير أجندتها عبر الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وتمديد الفترة الانتقالية لأطول مدة ممكنة، مشيراً إلى أن ذلك لن يتم وأن السبيل الوحيد للحكم هو الانتخابات.

وتقود بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم (يونيتامس) والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد، جهودا مشتركة لحل الأزمة السياسية التي يعيشها السودان منذ أشهر.

في حين، دعا نائب رئيس مجلس السيادة المجتمع السوداني للتصدي لتلك الأحزاب التي تسعى لتمرير أجندتها عبر العملية الأممية الإفريقية، والتي هي في الأساس لا ترغب في الديمقراطية.