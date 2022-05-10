.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ترحيب أممي بإطلاق 44 محتجزاً بالسودان ودعوة للإفراج عن الباقين

  • الخط
Protesters take part in a rally against military rule following a coup to commiserate the anniversary of a sit-in that culminated with Bashir's overthrow in Khartoum North, Sudan April 6, 2022. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
احتجاجات في الخرطوم في إبريل الماضي (أرشيفية)
السودان

ترحيب أممي بإطلاق 44 محتجزاً بالسودان ودعوة للإفراج عن الباقين

بعثة "يونيتامس" تدعو "لاتخاذ المزيد من الخطوات لتهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، اليوم الثلاثاء، إنها ترحب بإطلاق سراح 44 محتجزاً خلال الأسبوع الحالي في السودان.

وأضافت في تغريدة على حسابها في "تويتر" أنها تدعو السلطات "للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين"، و"لاتخاذ المزيد من الخطوات لتهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية".

إطلاق سراح سجناء من أحد سجون الخرطوم في فبراير 2018 (أرشيفية)
إطلاق سراح سجناء من أحد سجون الخرطوم في فبراير 2018 (أرشيفية)

يأتي هذا بينما تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في اتصال هاتفي مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية يوم الأحد باستكمال المرحلة الانتقالية وصولاً لمرحلة التحول الديمقراطي.

السودان.. تحديد هوية شرطي دهس متظاهراً وآخر ظهر مشهراً سلاحه السودان السودان السودان.. تحديد هوية شرطي دهس متظاهراً وآخر ظهر مشهراً سلاحه

وقال مجلس السيادة في بيان، إن البرهان جدد أيضاً "الالتزام بدعم جهود الآلية الثلاثية بجانب الجهود الأخرى المبذولة من قبل السودانيين لتحقيق التوافق الوطني"، في إشارة إلى الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد).

هذا وأعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير/الميثاق الوطني" الأسبوع الماضي، استعدادها المشاركة بالحوار الوطني المزمع إجراؤه بالسودان برعاية أممية إفريقية بوقت لاحق من مايو الجاري.

ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات استثنائية فرضها الجيش، وأبرزها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
توتر يتصاعد بين أوكرانيا وألمانيا.. وانتقاد لاذع في يوم النصر توتر يتصاعد بين أوكرانيا وألمانيا.. وانتقاد لاذع في يوم النصر
اكتشف المزيد