ترحيب أممي بإطلاق 44 محتجزاً بالسودان ودعوة للإفراج عن الباقين

قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، اليوم الثلاثاء، إنها ترحب بإطلاق سراح 44 محتجزاً خلال الأسبوع الحالي في السودان.

وأضافت في تغريدة على حسابها في "تويتر" أنها تدعو السلطات "للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين"، و"لاتخاذ المزيد من الخطوات لتهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية".

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يأتي هذا بينما تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في اتصال هاتفي مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية يوم الأحد باستكمال المرحلة الانتقالية وصولاً لمرحلة التحول الديمقراطي.

وقال مجلس السيادة في بيان، إن البرهان جدد أيضاً "الالتزام بدعم جهود الآلية الثلاثية بجانب الجهود الأخرى المبذولة من قبل السودانيين لتحقيق التوافق الوطني"، في إشارة إلى الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد).

هذا وأعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير/الميثاق الوطني" الأسبوع الماضي، استعدادها المشاركة بالحوار الوطني المزمع إجراؤه بالسودان برعاية أممية إفريقية بوقت لاحق من مايو الجاري.

ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات استثنائية فرضها الجيش، وأبرزها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.