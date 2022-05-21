لجنة أطباء السودان: مقتل متظاهر وإصابة آخرين خلال تظاهرات أم درمان
قوات الأمن تعلن أنها تصدت لمظاهرات "مفاجئة" في أم درمان
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل أحد المتظاهرين، بعد إصابته خلال التظاهرات في مدينة أم درمان، بالإضافة إلى وقوع عدة إصابات نتيجة ما وصفته بالقمع المفرط من قبل قوات الأمن ضد التظاهرات، التي انطلقت بالمدينة اليوم الأحد.
من ناحيتها، أعلنت قوات الأمن السودانية أنها تصدت لتظاهرات وصفتها بالمفاجئة، انطلقت في مدينة أم درمان، حيث أغلق محتجون الطرق وأشعلوا الإطارات.
وطالب المتظاهرون بالقصاص لضحايا التظاهرات الماضية، وأكدوا تمسكهم بمدنية الدولة.
يذكر أن البلاد تعيش منذ أكتوبر العام الماضي (2021) أزمة سياسية بين المكون المدني والعسكري، أدت إلى حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ.
كما دفعت بعض الهيئات والتنسيقيات المدنية حينها إلى خروج في سلسلة من التظاهرات لا تزال تتكرر بين الفينة والأخرى.
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