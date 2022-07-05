البرهان وأبي أحمد يعلنان طي صفحة الخلافات بين البلدين

عقد اجتماع مغلق اليوم الثلاثاء في نيروبي بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وبحسب مصادر قناتي "العربية" و"الحدث"، بحث الاجتماع، الذي عقد على هامش قمة "الإيقاد" الأزمة بين السودان وإثيوبيا.





اجتماع البرهان بأبي أحمد في نيروبي اليوم اجتماع البرهان بأبي أحمد في نيروبي اليوم اجتماع البرهان بأبي أحمد في نيروبي اليوم

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وأعلن المسؤولان، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع في نيروبي "طي الخلاف بين السودان وإثيوبيا وفتح صفحة جديدة في العلاقات" بين البلدين.

كما قال رئيس وزراء إثيوبيا إن "روابطنا المشتركة مع السودان تتجاوز أي انقسامات"، مؤكداً التزام بلاده "بالحوار والحل السلمي لكافة القضايا مع السودان".

يذكر أن البرهان هو الرئيس الحالي لـ"الهيئة الحكومية للتنمية" في منظمة "الإيقاد". وتعقد "الإيقاد" اليوم قمة طارئة بمشاركة قادة الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة.

ومن المقرر أن تناقش القمة القضايا والملفات التي تسهم في تعزيز جهود القادة لمعالجة تحديات الإقليم التي تتمثل في السلم والأمن وقضايا الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية إلى جانب قضايا الأمن الغذائي وتداعيات كورونا وأثرها على الوضع الاقتصادي في الإقليم.

كما ستناقش القمة كيفية تضافر جهود الدول الأعضاء لتجاوز المشاكل والتحديات التي تشهدها المنطقة وإيجاد السبل الكفيلة للنهوض بالإقليم وتحقيق الأمن والاستقرار والتعاون والتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية من أجل مصلحة شعوب المنطقة.