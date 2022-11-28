السودان.. البرهان يجمد نشاط النقابات واتحاد أصحاب العمل

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية، كما أصدر قراراً بتشكيل لجان لتسيير أعمالها.

وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان، إن قرار التجميد تضمن أيضاً الاتحاد العام لأصحاب العمل، مضيفاً أن البرهان قرر تشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل لتسيير أعمال الجهات التي جرى تجميد أنشطتها لحين انعقاد جمعياتها العمومية.

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وأشار المجلس إلى أن اللجنة الجديدة ستختص بتحديد وحصر أرصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان ووضعها تحت السيطرة.

وذكر البيان أن القرار نص على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي، إضافة إلى أي شخص تراه اللجنة مناسباً.

يذكر أنه منذ 2021 عاودت أطراف حكمت البلاد في السابق الظهور في قطاع الخدمة المدنية، وأعيد تأسيس النقابات التي كانت تسيطر عليها.

يأتي قرار البرهان بينما تستمر التظاهرات بشكل أسبوعي في السودان منذ الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في 25 أكتوبر 2021 والتي حل بموجبها الحكومة المدنية التي تولّت مقاليد الحكم عقب إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

وخلّفت الاحتجاجات المطالبة بحكم مدني حتى الآن 120 قتيلاً.

في هذا السياق، أدانت الآلية الثلاثية بشأن السودان، اليوم الاثنين، ما وصفته باستخدام "القوة المفرطة" مع المتظاهرين في البلاد، داعية السلطات السودانية إلى التحقيق في هذه الحوادث، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة سريعاً.