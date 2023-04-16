اشتباكات السودان.. ارتفاع القتلى المدنيين لـ56 وعشرات الوفيات بين العسكريين
لجنة أطباء السودان المركزية: نهيب بتغليب صوت العقل والوقف الفوري لإطلاق النار العبثي الذي راح ضحيته أبرياء مدنيون عزّل
مع استقبال أول أضواء النهار اليوم الأحد في السودان، تصاعدت أصوات الانفجارات ودوي إطلاق النار في محيط قيادة الجيش بالخرطوم، ومواقع أخرى من العاصمة.
وفي خضم هذه التطورات الميدانية، تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الإعلانات حول السيطرة على هذا الموقع أو ذاك.
وبدأت معاناة المدنيين تتكشف تدريجيا، وسط حديث عن عالقين في المدارس بسبب الاشتباكات وانقطاع للمياه والتيار الكهربائي في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم.
وعلى صعيد الخسائر البشرية، أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد القتلى إلى 56 قتيلاً، فيما وصل عدد المصابين إلى نحو 600.
وقالت في بيانها: "استيقظ السودانيون والسودانيات صباح 15 أبريل 2023 على فاجعة اشتباكات بين قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع، أدت هذه الاشتباكات إلى وقوع عدد كبير من القتلى والإصابات المتوسطة والحرجة".
وأضافت: "إننا نهيب بتغليب صوت العقل والوقف الفوري لإطلاق النار العبثي الذي راح ضحيته أبرياء مدنيون عزّل، ولابد من فتح ممرات آمنة لإجلاء المحتجزين والعالقين والمصابين لإسعافهم".
وأضافت أن "إجمالي عدد القتلى والمصابين الذين تم حصرهم من المستشفيات والمرافق الصحية:
- بلغ إجمالي القتلى المدنيين 56.
-عشرات الوفيات بين العسكريين (بعضهم عولج في المستشفيات النظامية وبعضهم خارج نطاق حصرنا).
- بلغ إجمالي الإصابات 595 حالة إصابة من بينها إصابات لعسكريين، منهم عشرات من الحالات الحرجة.
-بعض حالات الإصابات والوفيات العسكرية تم تحويلها إلى المستشفيات النظامية وبعضها خارج نطاق حصرنا.
-يوجد إصابات ووفيات بين المدنيين لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية نسبة لصعوبة الحركة واعتراض القوات النظامية لعربات الإسعاف والمسعفين".
هذا وفيما سُمع صوت أذان الفجر، صباح اليوم الأحد، بالعاصمة السودانية الخرطوم، دوت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، استمرارا للاشتباكات التي استمرت طيلة ليل السبت.
وفي الساعات الأولى من الصباح، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان أن "ساعة النصر اقتربت"، مبشرة الشعب السوداني بـ"أخبار سارة قريبا"، فيما نشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا قالت إنه لضرب مقر القوات البرية للجيش السوداني.
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