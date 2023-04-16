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UN special representative Volker Perthes addresses the media in Khartoum on January 10, 2022 to annouce that the United Nations will launch talks to help Sudan resolve its escalating political crisis triggered by last year's military coup. Perthes said ahead of a scheduled meeting by the UN Security Council later this week to discuss the situation in in the northeast African country, consultations would be held with political and social actors and armed and civil society groups, but stressed that the UN is not coming up with any project, draft or vision for a solution. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP)
المبعوث الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس
السودان

الأمم المتحدة تعلن مقتل 3 من موظفيها في اشتباكات بدارفور

المبعوث الأممي في السودان يدين الهجوم على موظفي الأمم المتحدة والمباني التابعة لمنظمات الإغاثة في دارفور

العربية.نت
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أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس اليوم الأحد مقتل ثلاثة عاملين في برنامج الأغذية العالمي خلال اشتباكات في دافور (غرب السودان) أمس السبت.

وأشار إلى أن الموظفين الثلاثة قتلوا في الاشتباكات التي اندلعت في كبكابية بشمالي دارفور أمس وذلك "أثناء أدائهم لواجبهم".

من الاشتباكات في الخرطوم
من الاشتباكات في الخرطوم
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وأدان بيرتس الهجوم على موظفي الأمم المتحدة والأصول والمباني التابعة لمنظمات الإغاثة في دارفور.

ونقل بيان للبعثة عن بيرتس قوله: "أشعر بالانزعاج الشديد من التقارير التي تفيد بأن مقذوفات أصابت منشآت الأمم المتحدة ومبانٍ إنسانية أخرى، بالإضافة إلى تقارير عن نهب مباني الأمم المتحدة وغيرها من المباني الإنسانية في عدة مواقع في دارفور".

وأكد بيرتس أن أعمال العنف المتكررة تخل بعمليات توزيع المساعدة، داعياً جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها الدولية، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وجميع العاملين في المجال الإنساني واحترام سلامة المباني والأصول.

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