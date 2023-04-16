السودان
قصف يطال برجاً يأوي مكاتب العربية في الخرطوم.. ولا إصابات
القصف أدى لتضرر مكاتب قناتي "العربية" و"الحدث" الواقعة في أبراج النيلين بالعاصمة السودانية
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طال قصف اليوم الأحد، أبراج النيلين في الخرطوم حيث تقع مكاتب قناتي "العربية" و"الحدث".
وأدى القصف لتضرر مكاتب "العربية" و"الحدث"، لكن لم يتم تسجيل أية إصابات.
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هذا، وتواصل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي، على الرغم من تصاعد الضغوط الدبلوماسية لوقف إطلاق النار.
وقالت نقابة أطباء السودان إن ما لا يقل عن 56 مدنياً لقوا مصرعهم جراء الاشتباكات، وإنها تعتقد أن هناك عشرات القتلى الإضافيين بين القوات المتناحرة. كما قالت نقابة أطباء السودان إن هناك نحو 600 مصاب، بينهم مدنيون ومقاتلون.
وبدأت الاشتباكات صباح السبت في العاصمة ومناطق أخرى، ما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقاً. وجاءت الاشتباكات بعد شهور من التوترات المتصاعدة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
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