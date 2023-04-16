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Smoke rises in Omdurman, near Halfaya Bridge, during clashes between the Paramilitary Rapid Support Forces and the army as seen from Khartoum North, Sudan April 15, 2023. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
دخان الاشتباكات في أم درمان
السودان

الحرية والتغيير: لا يمكن حل القضايا العالقة من خلال الحرب

قوى الحرية والتغيير بالسودان: فلول النظام السابق هم من قاموا بالتعبئة للحرب

العربية.نت
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دعت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الأحد، قيادتي الجيش وقوات الدعم السريع لوقف المواجهات العسكرية فوراً والعودة لطاولات التفاوض.

وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان نشرته على فيسبوك، إن "القضايا العالقة لا يمكن حلها حرباً، والخيار الأفضل لبلادنا هو معالجتها سلماً عبر الحلول السياسية".

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وأضافت أن استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع يهدد وحدة وتماسك وسيادة الوطن.

واتهمت قوى الحرية والتغيير ما سمتها "فلول نظام المؤتمر الوطني" بإشعال فتيل الأزمة والتعبئة للحرب.

ودعت الشعب السوداني للتصدي لمخططات "فلول نظام المؤتمر الوطني البائد" وعدم السماح بتمريرها تحت أي غطاء كان، واعتزال خطابات الكراهية والتهييج وتأجيج الحرب.

من الاشتباكات في شوارع الخرطوم
من الاشتباكات في شوارع الخرطوم
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هذا وتواصل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي، على الرغم من تصاعد الضغوط الدبلوماسية لوقف إطلاق النار.

وقالت نقابة أطباء السودان إن ما لا يقل عن 56 مدنياً لقوا مصرعهم جراء الاشتباكات، وإنها تعتقد أن هناك عشرات القتلى الإضافيين بين القوات المتناحرة. كما قالت نقابة أطباء السودان إن هناك نحو 600 مصاب، بينهم مدنيون ومقاتلون.

وبدأت الاشتباكات صباح السبت في العاصمة ومناطق أخرى، ما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقاً. وجاءت الاشتباكات بعد شهور من التوترات المتصاعدة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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