والي غرب دارفور يحذر من التصعيد في الولاية.. ويدعو للتهدئة

مع تواصل التصعيد بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، حذر والي غرب ولاية دارفور، الجنرال خميس عبدالله أبكر، الاثنين، من تصعيد الاشتباكات في الولاية، داعياً إلى التهدئة.

كما عبر في بيان رسمي عن أسفه للاشتباكات التي تشهدها الولاية منذ صباح اليوم، مطالباً الجهات الأمنية والعسكرية في الولاية بوقف إطلاق النار حرصاً على الأمن والاستقرار.

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وطالب الجنرال خميس عبدالله أبكر كافة سكان الولاية، بضرورة الابتعاد عن إشعال الأحداث والفتنة والنأي عنها.

هيئة أمنية في دارفور تحاول احتواء الموقف بين الجيش وقوات الدعم السريع

يأتي ذلك، فيما طوت الاشتباكات الجارية في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي يومها العاشر، دون وجود أمل بتراجع أي من الطرفين المتحاربين أو أفق للحل حتى الساعة.

وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين تفجرت منذ 15 أبريل الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، لتتصاعد الاشتباكات وتمتد إلى مناطق وولايات أخرى لاسيما في دارفور ومروي بالولاية الشمالية.

وحصدت هذه الاشتباكات حتى الآن نحو 450 قتيلاً، و2000 جريح، فيما خرجت معظم المنشآت الصحية في الخرطوم عن الخدمة، بحسب أحدث تقارير الأمم المتحدة وسط تخوفات بألا تهدأ الأمور ما لم ينتصر طرف على آخر، ما قد يطيل أمد الصراع.