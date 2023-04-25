الأردن ينتهي من عمليات إجلاء رعاياه من السودان

وصلت مساء اليوم الثلاثاء طائرة إجلاء خامسة من السودان إلى الأردن.

وفي هذه المناسبة قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "سنستكمل اليوم إجلاء العدد الأكبر من الأردنيين من السودان"، مشدداً على أنه "تم إجلاء كل من تواصل مع السفارة الأردنية بالسودان".

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وأمس الاثنين، أعادت طائرات حربية أردنية مئات المواطنين وبعض العرب والأجانب إلى الأردن بعد إجلائهم من السودان بسبب الاشتباكات الدائرة هناك بين الجيش وقوات الدعم السريع.













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ووصلت أمس 4 طائرات عسكرية أردنية إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة عمّان في الساعات الأولى من الصباح بعد إقلاعها من بورتسودان وعلى متنها 343 شخصاً بعد إجلائهم من السودان.

وفي المطار، قال سنان المجالي، المتحدث باسم الخارجية الأردنية "نتحدث عن 343 مواطناً أردنياً تم إجلاؤهم من السودان، بالإضافة إلى عدد من الإخوة الأشقاء العرب من فلسطين والعراق وسوريا، وهناك مواطنون من ألمانيا".

وواصلت دول عديدة إجلاء رعاياها من السودان، مع استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع رغم إعلان الطرفين هدنة خلال أيام العيد.

وأعلن الجيش السوداني في بيان، إتمام عمليات إجلاء عدد من البعثات الدبلوماسية ورعايا بعض الدول، لكنه اتهم قوات الدعم السريع بمحاولة عرقلة عمليات إجلاء الأجانب.