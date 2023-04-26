السودان
تعرف على سجن كوبر.. الأقدم في السودان
حمل اسمه من الجنرال البريطاني كوبر الذي تولى إدارة السجن
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سجن كوبر أقدم سجن في السودان يعود تاريخ افتتاحه إلى عام 1903. يقع في حي كوبر بمدينة بحري بالقرب من النيل الأزرق.
حمل اسمه من الجنرال البريطاني كوبر الذي تولى إدارة السجن.
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مساحته 5 آلاف متر مربع وتصميمه يحاكي سجون بريطانيا.
يضم محكومين سياسيين وجنائيين وشهد أشهر إعدامات الضباط.
يحوي 14 قسما من بينها قسم مخصص للمدانين بأحكام إعدام، وقسم لأصحاب السوابق، وآخر لذوي الأحكام الطويلة والقصيرة، وقسم للمعتقلين السياسيين.
كان يضم الرئيس المعزول عمر البشير وعددا من قيادات نظامه.
غادره عدد من قيادات نظام البشير على خلفية التدهور الأمني في البلاد.
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