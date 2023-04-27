تجمع المهنيين السودانيين: لم نلمس رغبة حقيقية من طرفي النزاع بوقف النار

دعا تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الخميس، طرفي النزاع في البلاد على وقف إطلاق النار الذي يدخل يومه الثالث عشر على التوالي.

كما أكد لـ"العربية/الحدث"، "لم نلمس رغبة حقيقية من طرفي النزاع في وقف النار".

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جاءت هذه التصريحات، بعدما تجدد القصف اليوم على الرغم من الهدنة، واندلعت اشتباكات عنيفة في أحياء جنوب الخرطوم.

وقد أفاد مراسل العربية/الحدث في وقت سابق اليوم، أن طيران الجيش شن غارات جديدة على مواقع للدعم السريع بمحيط القيادة العامة والقصر الرئاسي، فيما رد الأخير بالمضادات الأرضية.

وكانت المنظمة الإقليمية المعنية بالتنمية في شرق إفريقيا "إيقاد" اقترحت أمس مبادرة من أجل وقف إطلاق النار بين القوتين العسكريتين الكبيرتين، عبر تمديد الهدنة الحالية لمدة 72 ساعة إضافية.

كما دعت كل فريق إلى إرسال ممثل عنه من أجل التفاوض.

إلا أن الجيش السوداني وبعد أن أعرب عن موافقته المبدئية على تلك المبادرة، عاد وأكد ألا مجال للتفاوض مع من وصفهم بالانقلابيين، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. فيما لاذت الأخيرة بالصمت ولم تكشف عن موقفها إزاء المقترح الإفريقي.

وتفجرت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل، حاصدة مئات القتلى من المدنيين، ونحو 2000 جريح، فيما نزح الآلاف من الخرطوم، وسط انقطاع شبه تام للخدمات الطبية وشح المواد الغذائية، ومياه الشرب، فضلا عن تقطع الاتصالات والكهرباء.