طرفا الصراع يوافقان.. تمديد الهدنة لـ72 ساعة في السودان

بعد إعلان الجيش السوداني مساء الخميس، موافقته على تمديد الهدنة في البلاد لـ 72 ساعة، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها أيضاً، فدخل وقف النار حيز التنفيذ.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان الخميس، إنها وافقت على تمديد الهدنة الحالية 72 ساعة أخرى ابتدأت منتصف الليلة.

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وأكدت التزامها بها لتسهيل إجلاء الرعايا الأجانب والبعثات الدبلوماسية، بحسب بيانها.

جاء ذلك بعد إعلان الجيش موافقته أيضاً، آملاً أن يلتزم المتمردون، وفق كلامه.

كما أكد أن التمديد جاء لأغراض إنسانية وتنفيذاً لعمليات إجلاء الأجانب.

اشتباكات عنيفة

أما ميدانيا، فقد تجدد القصف الخميس، على الرغم من الهدنة، واندلعت اشتباكات عنيفة في أحياء جنوب الخرطوم.

وقد أفاد مراسل العربية/الحدث، أن طيران الجيش شن غارات جديدة على مواقع للدعم السريع بمحيط القيادة العامة والقصر الرئاسي.

فيما رد الأخير بالمضادات الأرضية.

تمديد الهدنة ثانية

يشار إلى أن المنظمة الإقليمية المعنية بالتنمية في شرق إفريقيا "إيقاد" اقترحت الأربعاء، مبادرة من أجل وقف إطلاق النار بين القوتين العسكريتين الكبيرتين، عبر تمديد الهدنة الحالية لمدة 72 ساعة إضافية.

كما دعت كل فريق إلى إرسال ممثل عنه من أجل التفاوض.

وتفجرت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان، حاصدة مئات القتلى من المدنيين، ونحو 2000 جريح.

فيما نزح الآلاف من الخرطوم، وسط انقطاع شبه تام للخدمات الطبية وشح المواد الغذائية، ومياه الشرب، فضلا عن تقطع الاتصالات والكهرباء.