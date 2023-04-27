تمديد الهدنة لـ72 ساعة.. الجيش السوداني يوافق على مقترح "إيقاد"

بعدما اقترحت المنظمة الإقليمية المعنية بالتنمية في شرق إفريقيا "إيقاد" الأربعاء، مبادرة من أجل وقف إطلاق النار بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في السودان، عبر تمديد الهدنة الحالية لمدة 72 ساعة إضافية، وافق الجيش السوداني.

وأعلنj القوات المسلحة في بيان مساء الخميس، موافقتها على تمديد الهدنة.

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لإجلاء الأجانب

كما أكد أن التمديد سيكون لـ72 ساعة إضافية، موضحاً أنها جاءت لأغراض إنسانية وتنفيذ عمليات إجلاء الأجانب.

كذلك آمل أن يلتزم المتمردون بالهدنة وعدم خرقها، وفق البيان.

وأتت موافقة الجيش النهائية الآن بعد تردد أعرب عنه عقب موافقة مبدئية أعطاها صباح الخميس.

إلا أنه ورغم ذلك كان أكد ألا مجال للتفاوض مع من وصفهم بالانقلابيين، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، حتى جاءت موافقته النهائية.

في حين تجدد القصف الخميس، على الرغم من الهدنة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في أحياء جنوب الخرطوم.

وقد أفاد مراسل العربية/الحدث في وقت سابق، أن طيران الجيش شن غارات جديدة على مواقع للدعم السريع بمحيط القيادة العامة والقصر الرئاسي.

فيما رد الأخير بالمضادات الأرضية.

تمديد الهدنة بمقترح إفريقي

يشار إلى أن المنظمة الإقليمية المعنية بالتنمية في شرق إفريقيا "إيقاد" اقترحت الأربعاء، مبادرة من أجل وقف إطلاق النار بين القوتين العسكريتين الكبيرتين، عبر تمديد الهدنة الحالية لمدة 72 ساعة إضافية.

كما دعت كل فريق إلى إرسال ممثل عنه من أجل التفاوض.

وتفجرت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان، حاصدة مئات القتلى من المدنيين، ونحو 2000 جريح.

فيما نزح الآلاف من الخرطوم، وسط انقطاع شبه تام للخدمات الطبية وشح المواد الغذائية، ومياه الشرب، فضلا عن تقطع الاتصالات والكهرباء.