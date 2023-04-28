شاهد قوات الدعم السريع تقاطع مراسل العربية على الهواء

قاطعت دورية من قوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، مراسل العربية سالم الهاشمي، خلال رصده لتطورات الأوضاع في شوارع الخرطوم.
"طالبوا بإغلاق الكاميرا"
وحين وصلت الدورية المسلحة، التي طالبت بإغلاق الكاميرا، فطالب مراسلنا وقف البث خوفاً على حياته، لكن البث ظل متواصلا حتى انتهى الموقف وغادرت الدورية المكونة من سيارتين.
"مراسلنا بخير"
وعقب مغادرة الدورية، قال مراسلنا إنه بخير بعدما طلبوه للحديث على انفراد بعيداً عن الكاميرات، مؤكدا أنهم لم يتعرضوا له بسوء.
يذكر أنه منذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل، جرى التوصل إلى عدة هدن لكن جميعها فشلت في الثبات، وتخللتها العديد من الانتهاكات.
مقتل المئات
وأسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل 512 شخصًا على الأقل وجرح الآلاف، بحسب بيان لوزارة الصحة السودانية، لكن عدد الضحايا قد يكون أكثر من ذلك بكثير نتيجة القتال المستمر.
فيما نزح الآلاف من الخرطوم والمناطق المحيطة بها إلى ولايات أخرى أكثر أمناً، وسط شح المواد الغذائية، ومياه الشرب، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع أسعار الوقود.
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