الدعم السريع: مشاركة الشرطة لصالح الجيش توسيع لدائرة الحرب
بعد نزول قوات شرطة الاحتياطي المركزي السوداني في الخرطوم، حذرت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، من هذه الخطوة.
وقالت في بيان، إن مشاركة الشرطة بالمعارك لصالح الجيش توسيع لدائرة الحرب.
كما حذر الدعم السريع من ما وصفها "المحاولات المتكررة" للزج بقوات الاحتياطي المركزي في الحرب.
وكانت الشرطة السودانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم نشر قواتها في الشوارع لتأمين الممتلكات العامة والخاصة وضبط الأمن في البلاد.
كما بينت لقطات فيديو ترحيب مواطنين سودانيين بنزول قوات شرطة الاحتياطي المركزي وسط منطقة السوق المركزية في الخرطوم.
لقطات فيديو تظهر ترحيب مواطنين سودانيين بنزول قوات شرطة الاحتياطي المركزي وسط منطقة السوق المركزي في العاصمة #الخرطوم#السودان#العربية pic.twitter.com/RjqIvE6mqC— العربية (@AlArabiya) April 29, 2023
يذكر أن الجيش والدعم السريع كانا أعلنا سابقاً الموافقة على هدنة بدأت منتصف ليل الخميس، على أن تمتد لمدة 72 ساعة، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.
ومنذ اندلاع القتال بين الجانبين في 15 أبريل، جرى التوصل إلى 5 هدن لكنها فشلت في الثبات، وتخللتها العديد من الانتهاكات.
كما أسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل 500 شخص على الأقل وجرح الآلاف، لكن عدد الضحايا قد يكون أكثر من ذلك بكثير نتيجة القتال المستمر.
فيما نزح الآلاف من الخرطوم والمناطق المحيطة بها إلى ولايات أخرى أكثر أمناً، وسط شح المواد الغذائية، ومياه الشرب، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع أسعار الوقود.
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