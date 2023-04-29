قوى الحرية والتغيير: نتواصل مع طرفي النزاع بالسودان لوقف النار

كشفت قوى الحرية و التغيير في السودان، اليوم السبت، أنها على تواصل مع طرفي النزاع بالبلاد للعمل على وقف النار.

وقال المتحدث الرسمي لقوى الحرية والتغيير، شهاب الطيب، في مقابلة مع "العربية/الحدث"، "نطالب بمسارات إنسانية بالسودان لخروج المدنيين".

مادة اعلانية

كما تابع "يجب وقف الهجمات التي تتم داخل الأحياء السكنية بالسودان".

قوى الحرية والتغيير لــ #العربية: على تواصل مع طرفي النزاع بـــ #السودان للعمل على وقف النار pic.twitter.com/4do9Mrl996 — العربية (@AlArabiya) April 29, 2023

وأضاف "يجب وقف استهداف المرافق الصحية والتعليمية في البلاد".

يأتي ذلك فيما تتواصل الاشتباكات بين كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم وعدة مدن أخرى رغم الإعلان عن هدنة تستمر لمدة ثلاثة أيام.

يذكر أن الجيش والدعم السريع كانا أعلنا سابقاً الموافقة على هدنة بدأت منتصف ليل الخميس، على أن تمتد لمدة 72 ساعة، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها لتتواصل الاشتباكات بين الطرفين.

ومنذ اندلاع القتال بين الجانبين في 15 أبريل، جرى التوصل إلى 5 هدن لكنها فشلت في الثبات، وتخللها العديد من الانتهاكات.

كما أسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل 500 شخص على الأقل وجرح الآلاف، لكن عدد الضحايا قد يكون أكثر من ذلك بكثير نتيجة القتال المستمر.

فيما نزح الآلاف من الخرطوم والمناطق المحيطة بها إلى ولايات أخرى أكثر أمناً، وسط شح المواد الغذائية، ومياه الشرب، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع أسعار الوقود.