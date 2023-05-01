الأمم المتحدة قلقة من امتداد الأزمة السودانية إلى دول أخرى
منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في السودان: الأزمة الإنسانية هناك تتحول إلى "كارثة شاملة"
حذر منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في السودان اليوم الاثنين من أن الأزمة الإنسانية هناك تتحول إلى "كارثة شاملة" وأن امتداد الأزمة السودانية إلى دول أخرى مبعث قلق كبير.
وقال عبده ديانج، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية في السودان في إحاطة للدول الأعضاء عبر اتصال بالفيديو "مر أكثر من أسبوعين من القتال المدمر في السودان، صراع يحول الأزمة الإنسانية في السودان إلى كارثة شاملة".
وأضاف ديانج أن المدنيين يلجأون إلى مناطق بالسودان أقل تأثرا بالقتال أو يفرون إلى دول الجوار. وأردف أن "الآثار غير المباشرة للأزمة على الصعيد الإقليمي مثار قلق كبير".
من جهته قال مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم إن أكثر من 800 ألف شخص قد يفرون من السودان نتيجة الاشتباكات المستمرة هناك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال رؤوف مازو في إفادة للدول الأعضاء في جنيف "بالتشاور مع جميع الحكومات والشركاء المعنيين، توصلنا إلى رقم تخطيطي يبلغ 815 ألف شخص قد يفرون إلى الدول السبع المجاورة".
وأضاف أن التقدير يشمل نحو 580 ألف سوداني في حين أن الباقين لاجئون يعيشون بشكل مؤقت هناك. كما قال إن 73 ألف شخص وصلوا من السودان إلى دول مجاورة حتى الآن.
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