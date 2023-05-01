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A man walks while smoke rises above buildings after aerial bombardment, during clashes between the paramilitary Rapid Support Forces and the army in Khartoum North, Sudan, May 1, 2023. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah TPX IMAGES OF THE DAY
دخان المعارك اليوم في الخرطوم
السودان

الأمم المتحدة قلقة من امتداد الأزمة السودانية إلى دول أخرى

منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في السودان: الأزمة الإنسانية هناك تتحول إلى "كارثة شاملة"

العربية.نت
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حذر منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في السودان اليوم الاثنين من أن الأزمة الإنسانية هناك تتحول إلى "كارثة شاملة" وأن امتداد الأزمة السودانية إلى دول أخرى مبعث قلق كبير.

وقال عبده ديانج، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية في السودان في إحاطة للدول الأعضاء عبر اتصال بالفيديو "مر أكثر من أسبوعين من القتال المدمر في السودان، صراع يحول الأزمة الإنسانية في السودان إلى كارثة شاملة".

أسواق مقفلة في الخرطوم بسبب القتال
أسواق مقفلة في الخرطوم بسبب القتال
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وأضاف ديانج أن المدنيين يلجأون إلى مناطق بالسودان أقل تأثرا بالقتال أو يفرون إلى دول الجوار. وأردف أن "الآثار غير المباشرة للأزمة على الصعيد الإقليمي مثار قلق كبير".

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من جهته قال مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم إن أكثر من 800 ألف شخص قد يفرون من السودان نتيجة الاشتباكات المستمرة هناك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال رؤوف مازو في إفادة للدول الأعضاء في جنيف "بالتشاور مع جميع الحكومات والشركاء المعنيين، توصلنا إلى رقم تخطيطي يبلغ 815 ألف شخص قد يفرون إلى الدول السبع المجاورة".

وأضاف أن التقدير يشمل نحو 580 ألف سوداني في حين أن الباقين لاجئون يعيشون بشكل مؤقت هناك. كما قال إن 73 ألف شخص وصلوا من السودان إلى دول مجاورة حتى الآن.

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