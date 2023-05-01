اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وسط أزمة اقتصادية طاحنة.. شبح الجوع يهدد 6 ملايين طفل في السودان
شبح الجوع يهدد الملايين في السودان
السودان

الجوع يهدد الملايين.. برنامج الأغذية العالمي يستأنف عمله في السودان

المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: الأزمة في السودان تدفع الملايين إلى هاوية الجوع

قناة العربية
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، اليوم الاثنين، استئناف أنشطة البرنامج في السودان لتقديم المساعدات العاجلة، في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

وقالت ماكين عبر حسابها على تويتر: "بينما تدفع الأزمة في السودان الملايين إلى هاوية الجوع، فإن برنامج الأغذية يرفع فورا التعليق المؤقت الذي فرضه على أنشطته في السودان بعد مقتل أعضاء من فريقنا هناك".

مادة اعلانية

وأضافت: "برنامج الأغذية العالمي يستأنف برامجه بسرعة لتقديم المساعدات التي يحتاجها الكثيرون الآن".

بعد 8 سنوات.. "الحوثي" يطلق سراح قائد بارز بالجيش اليمني اليمن بعد 8 سنوات.. "الحوثي" يطلق سراح قائد بارز بالجيش اليمني

وكان البرنامج التابع للأمم المتحدة أعلن في 16 إبريل الماضي تعليق أعماله "مؤقتا" في السودان نظرا لتطورات الوضع الأمني، وذلك بعد مقتل 3 موظفين من برنامج الأغذية وإصابة اثنين آخرين في اشتباكات.

هذا ودخلت هدنة جديدة في السودان، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، حيز التنفيذ لمدة 3 أيام.

وكان الجيش السوداني أعلن، مساء الأحد، موافقته على تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة "بناء على وساطة سعودية أميركية"، بحسب ما جاء في بيان له. وأعرب الجيش السوداني عن أمله بأن تلتزم قوات الدعم السريع بالهدنة رغم تأكيده "رصد محاولة هجوم على بعض المواقع"، وشدد على جاهزيته "للتعامل مع أي خروقات" للهدنة.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، كانت قوات الدعم السريع قد أعلنت تمديد أجل الهدنة الإنسانية لـ72 ساعة، اعتباراً من منتصف الليلة. وأضافت: "نجدد التزامنا الصارم بالهدنة الإنسانية والوقف الكامل لإطلاق النار"، مشيرة إلى تصديها لهجمات متكررة من الجيش خلال أيام الهدنة.

ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف الشهر الماضي، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا وسط تحذيرات دولية من انهيار الوضع الصحي والإنساني بالبلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دارفور قد تدفع ثمن اشتباكات الخرطوم.. كيف؟ دارفور قد تدفع ثمن اشتباكات الخرطوم.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط