الجوع يهدد الملايين.. برنامج الأغذية العالمي يستأنف عمله في السودان

أعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، اليوم الاثنين، استئناف أنشطة البرنامج في السودان لتقديم المساعدات العاجلة، في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

وقالت ماكين عبر حسابها على تويتر: "بينما تدفع الأزمة في السودان الملايين إلى هاوية الجوع، فإن برنامج الأغذية يرفع فورا التعليق المؤقت الذي فرضه على أنشطته في السودان بعد مقتل أعضاء من فريقنا هناك".

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وأضافت: "برنامج الأغذية العالمي يستأنف برامجه بسرعة لتقديم المساعدات التي يحتاجها الكثيرون الآن".

وكان البرنامج التابع للأمم المتحدة أعلن في 16 إبريل الماضي تعليق أعماله "مؤقتا" في السودان نظرا لتطورات الوضع الأمني، وذلك بعد مقتل 3 موظفين من برنامج الأغذية وإصابة اثنين آخرين في اشتباكات.

هذا ودخلت هدنة جديدة في السودان، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، حيز التنفيذ لمدة 3 أيام.

وكان الجيش السوداني أعلن، مساء الأحد، موافقته على تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة "بناء على وساطة سعودية أميركية"، بحسب ما جاء في بيان له. وأعرب الجيش السوداني عن أمله بأن تلتزم قوات الدعم السريع بالهدنة رغم تأكيده "رصد محاولة هجوم على بعض المواقع"، وشدد على جاهزيته "للتعامل مع أي خروقات" للهدنة.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، كانت قوات الدعم السريع قد أعلنت تمديد أجل الهدنة الإنسانية لـ72 ساعة، اعتباراً من منتصف الليلة. وأضافت: "نجدد التزامنا الصارم بالهدنة الإنسانية والوقف الكامل لإطلاق النار"، مشيرة إلى تصديها لهجمات متكررة من الجيش خلال أيام الهدنة.

ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف الشهر الماضي، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا وسط تحذيرات دولية من انهيار الوضع الصحي والإنساني بالبلاد.